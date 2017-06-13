Концы в воду! В колонии умер организатор убийства Анны Политковской, который знал имя заказчика

В колонии Вологодской области умер организатор убийства журналистки Анны Политковской Лом-Али Гайтукаев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы УФСИН РФ по Вологодской области Екатерины Автушко.

Именно Гайтукаев получил заказ на убийство Анны Политковской, поэтому его смерть была выгодна заказчику убийства.

«Да, это действительно так. У него было тяжелое хроническое заболевание. Долгое время он проходил лечение, так как был болен», — пояснила Автушко.

Напомним, что Анну Политковскую, журналистку «Новой газеты», убили 7 октября 2006 года в подъезде дома в Москве. Убийца расстрелял ее, когда женщина зашла в лифт. Основной причиной случившегося следователи считали профессиональную деятельность журналистки. Заказчик преступления так и не найден.

По версии журналиста Елены Трегубовой Политковскую могли убить два человека: президент Чечни Кадыров или заместитель руководителя администрации президента России Игорь Сечин: Трегубова сообщила, что незадолго до своей смерти Политковская рассказала в одном из интервью, что Сечин в частной беседе очень грубо и обидно высказался в адрес Путина, а именно словами, которые нельзя передать в официальной обстановке, сообщает Википедия.