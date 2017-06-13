КамАЗ выбросило с дороги. В праздничные выходные на дорогах Югры погибли 2 человека

С 9 по 12 июня на территории Ханты-Мансийского автономного округа зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие, в которых два человека погибли и 32 получили травмы различной степени тяжести, в том числе четверо детей.

Так, вечером 10 июня в Нефтеюганском районе, на 717 км автодороги «Нефтеюганск – Мамонтово», 18-летний водитель автомобиля «КИА Рио», двигаясь со стороны Пыть-Яха в направлении Нефтеюганска, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Уже на «встречке» произошло столкновение с «КИА Оптима» и «КАМАЗом». В результате аварии пассажир автомобиля «КИА Оптима» от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель «КИА Рио» и водитель «КИА Оптима» получили травмы.







Кроме этого, смертельная авария произошла в Югре 11 июня. Тем утром в Ханты-Мансийском районе, на 32 км Горшковского месторождения, водитель «КАМАЗа» не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. Водитель «КАМАЗа» от полученных травм погиб на месте происшествия, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.