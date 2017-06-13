«Газпромнефть-Хантос» приступил к поисковому бурению на Западно-Зимнем лицензионном участке

«Газпромнефть-Хантос» пробурил первую поисково-оценочную скважину на Западно-Зимнем лицензионном участке. Скважина построена после проведения на участке двухмерной сейсмики в объеме 900 погонных километров. Первичная обработка и интерпретация полученных данных доказала высокую перспективность лицензионной территории.

Бурение первой поисково-оценочной скважины подтвердило геологические прогнозы глубины залегания и нефтяного насыщения продуктивных пластов. Планируемый прирост запасов углеводородов на выделенной площади составит не менее 1 млн тонн нефтяного эквивалента.

В следующем зимнем сезоне планируется проведение трехмерной сейсморазведки на площади в 300 квадратных километров. При доказательстве перспектив экономически эффективной разработки южной части Западно-Зимнего лицензионного участка, масштабное эксплуатационное бурение добывающих скважин начнется в 2019-2020 годы. Первая фаза разработки лицензионного участка предусматривает вовлечение в разработку более 10 млн тонн нефти.

«Газпромнефть-Хантос» продолжает планомерную реализацию принятой стратегии органического роста. Подтверждение перспектив разработки Западно-Зимнего лицензионного участка позволит обеспечить сохранение достигнутого уровня добычи углеводородов предприятия в период до 2025 года», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Хантоса» Сергей Доктор.

Для справки. Западно-Зимний лицензионный участок расположен в Кондинском районе ХМАО-Югры. Восточная граница участка примыкает к Зимнему месторождению. Площадь участка составляет 1,24 тыс. кв. км. Его перспективные ресурсы составляют 2,4 млн тонн нефти, прогнозные ресурсы – 74 млн тонн. Лицензию на данный участок «Газпромнефть-Хантос» получил в 2015 году.