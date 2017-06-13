Экс-судья Югры: «Разворовывают явно, а руководство фактически мер не принимает»

Накануне Дня города Ханты-Мансийска и Дня России корреспондент информационного агентства «ЮграPRO» совместно с оператором редакции вышли на улицы окружного центра Югры с целью понять, как жители столицы относятся к прошедшим антикоррупционным митингам Навального, к взяткам и народной борьбе. К слову, бывший судья, участник Великой Отечественной войны Виктор Башмаков, проработавший более 30 лет в суде Ханты-Мансийского автономного округа, считает, что в Югре нет борьбы с коррупцией, и все разворовывается.

«Какая же это борьба с коррупцией, когда за миллионные взятки коррупционерам дают условные сроки, или минимальные сроки. Какое же это наказание, и какая же это борьба? Раньше был закон о борьбе с хищением и там были предусмотрены соответствующие сроки до 25 лет с конфискацией имущества, а сейчас ничего не конфискуют, а разворовывают явно, но самое интересное это, то что знает руководство и фактических мер не принимается. Только и говорят «надо, надо, надо». Я работал 38 лет в суде, причем в окружном суде более 30 лет, поэтому сейчас, когда я вижу какие определяют наказания без конфискации, но какая же это может быть борьба», — заявил корреспонденту «ЮграPRO» почетный житель Ханты-Мансийска бывший судья окружного суда Виктор Башмаков.

Заметьте, экс судья считает, что мы, редакция «ЮграPRO», не опубликуем его слова, в которых он обвиняет власти в отсутствии реальной, а не показной борьбы с коррупцией. Возможно, это мнение складывается из фактов, что в средствах массовой информации региона не принято говорить о коррупции, тем самым портить репутацию «положительного во всех смыслах» нефтяного округа.

В подтверждение слов бывшего «судейского» о воровстве стало решение суда, но не суда ХМАО, а арбитражного суда Западно-Сибирского округа в Тюмени, о том, что мнение редакции «ЮграPRO» о том, что Охлопковым и Мовсисяном построена непрозрачная схема вывода денежных средств через сеть аффилированных лиц абсолютно обоснованным, и цитата Аркадия Райкина о том, что «ладно бы воровали с прибыли, а то ведь воруют с убытков», к деятельности Охлопкова и Мовсисяна имеют прямое отношение. Об этом ранее информационное агентство писало ранее. И это лишь один из многих примеров «интересного» управления и бездействия всех ветвей власти в Югре.

О том, почему в окружной столице Югры не состоялся антикоррупционный пикет вы можете прочитать в материале ИА «ЮграPRO» «Власти окружного центра Югры подкупают активистов Навального».

Ну, а чиновники в столице России общеголяли всех и вся, установив на Тверской улице баррикады из мешков с песком и противотанковые ежи. Хорошо хоть не додумались инсталлировать минные поля и долговременные огневые точки (ДОТы), как это было последний раз в 1941 году, однако, тогда подобная мера была оправдана, ведь самая мощная гитлеровская армия рвалась к Кремлю. А от кого понадобилось строить фортификационные сооружения в центре Москвы в 2017 году, непонятно?!