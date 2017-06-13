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Чиновники не в силах справиться с мусором. Свалки шин в Югре могут привести к экологической катастрофе

Опубликовано: 13 июня 2017, 14:41 | Служба новостей "ЮграPRO"

Эксперты Народного фронта ХМАО подвели промежуточные итоги реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка». Сегодня на интерактивной карте свалок региона отмечено 241 место несанкционированного складирования мусора. При этом темпы уборки проблемных территорий оставляют желать большего.

Чиновники объясняют свое бездействие недостаточным финансированием, ссылаются на отсутствие утвержденных региональных правил сбора бытовых отходов, некоторые свалки обрастают трудноразрешимыми конфликтами.

Многолетняя тяжба сопровождает несанкционированную свалку шин в Нижневартовском районе. Территория была выделена под полигон утилизации автомобильных покрышек, но выяснилось, что данная площадь находится в составе земель гослесфонда, на которых запрещено размещение подобных объектов. Арендатор привлечен к административной ответственности, внесено представление об устранении нарушений, но ничего не сделано.

Сегодня площадь загрязнения автомобильными шинами вышла за границы выделенного участка, что приводит к серьезному загрязнению окружающей среды.

Кроме того, эксперты ОНФ отмечают, что свалки вокруг населенных пунктов Ханты-Мансийского, Советского, Кондинского районов растут в геометрической прогрессии. С тех пор как первая свалка Югры рядом с поселком Бобровский в водоохранной зоне на берегу Иртыша появилась на интерактивной карете, она увеличилась почти в три раза.

В апреле на ликвидацию мусора из бюджета района было выделено 6 млн рублей. Но координатор проекта «Генеральная уборка» в Югре Евгений Печерица, считает ситуацию с нелегальными свалками в автономии палкой о двух концах.

«С одной стороны, все полномочия по сбору и транспортировке отходов возложены на муниципалитеты, с другой – профильными чиновниками региона не установлены четкие правила, в рамках которых должны действовать местные власти, – отмечает эксперт. – Только когда окружные власти выстроят отрасль по обращению с отходами, в нее включатся все участники рынка на законных основаниях. Сегодня же у прокуратуры могут возникнуть вопросы: на каком основании проведен конкурс и потрачены бюджетные деньги на ликвидацию свалки», – озвучивает свой взгляд на проблему Печерица.

Со слов окружных чиновников, документ, регламентирующий порядок сбора отходов, уже разработан. В ближайшие время он пройдет согласование на уровне общественных советов, и в конце июня, возможно, будет принят на заседании правительства Югры. Пока же местным властям приходится изыскивать промежуточные решения проблемы.

Рубрики: Кондинский район, Советский район, Ханты-Мансийский район, Экология. Метки: , , , , , .


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