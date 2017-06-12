Тренировочный полет пилотажной группы «Барсы» в Ханты-Мансийске (видео)

Накануне в Ханты-Мансийске летчики пилотажной группы «Барсы» провели тренировку.

В Ханты-Мансийск прибыли летчики пилотажной группы «Барсы» 12 июня 2017 года планируется групповой полет самолетов Як-54, Як-52 и Як-18Т. Полет состоится непосредственно над акваторией реки Иртыш сразу же после завершения парада речных судов. Таким образом сразу же за речными судами в небе над Ханты-Мансийском появятся воздушные суда. Сообщало «ЮграPRO» ранее.

Для справки. Пилотажная группа «Барсы» это единственная в нашей стране женская пилотажная группа. Летчики «Барсов» – это наши земляки, это сургутские девчонки: Таисия Бондаренко, Виктория Филиппова, Надежда Долганова, Снежана Игнатенко и командир группы Иван Барсов.