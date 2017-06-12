Сегодня в Ханты-Мансийске в митинге протеста приняли участие 30 человек, это в 50 раз меньше чем в Тюмени

Сегодня в Ханты-Мансийске на митинг протеста пришло 30 человек, большинству до 25 лет, сообщает «ФедералПресс».

Попытка корреспондента «ЮграPRO» уточнить у руководителя пресс-службы ХМАО Ольги Абмайкиной о количестве человек принявших участие в митинге в столице Югры не увенчался успехом. Все телефоны госпожи Абмайкиной были не доступны.

Напомним, что чиновник мэрии столицы Югры 8 июня рассказывал корреспонденту «ЮграPRO» о том, что все организаторы митингов, которые подавали заявки, отказались от проведения мероприятия, а всего было подано две заявки. Об этом сообщало информационное агентство «ЮграPRO».

«На сегодняшний день нет ни одной действующей заявки на проведение митинга 12 июня. Все организаторы, которые подавали заявки, отказались от проведения мероприятия. Всего было подано две заявки», — рассказал корреспонденту «ЮграPRO» заведующий отделом по вопросам общественной безопасности и профилактики правонарушений мэрии Ханты-Мансийска Андрей Кузнецов.

А в столице Тюменской матрешки ситуация другая. Митинг протеста против коррупции был согласован исполнительной властью и состоялся.

В Тюмени в митинге против коррупции, организованном штабом Алексея Навального приняли участие около 1500 человек, передает «ТюменьPRO».

«На сегодняшний митинг пришло больше людей, чем 26 марта. Тогда в митинге участвовало 1200 человек, а сегодня нас было около 1500 человек. Задержали девушку несовершеннолетнюю. За то, что она несовершеннолетняя. Итоговая резолюция содержит 11 пунктов», — рассказал корреспонденту «ТюменьPRO» координатора штаба Алексея Навального в Тюмени Александр Куниловский.

В Сургутском сквере речников в районе речпорта 150 человек пришли на антикоррупционный митинг, который стал частью серии митингов, идущих по всей России. Основным поводом стало расследование Фонда по борьбе с коррупцией имущества, предположительно принадлежащего премьер-министру Дмитрию Медведеву, передает Сиапресс.