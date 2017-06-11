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Участники летнего форум-центра побывали в Кванториуме Нефтеюганска

Опубликовано: 11 июня 2017, 12:53 | Служба новостей "ЮграPRO"

Кванторианцы организовали экскурсию для участников летнего форум-центра из палаточного лагеря, который разбили в аэропорту Нефтеюганска.  Это кадеты и представители объединений патриотической направленности школ Югры в возрасте 14-17 лет.

Мальчишки и девчонки из второго и четвёртого отряда с большим интересом отправились на экскурсию по Детскому технопарку «Кванториум». Педагоги показали им инновационную площадку «Регионального молодёжного центра». Рассказали о пяти квантумах: «Робо-», «Аэро-», «Космо-», «Авто-», «IT-» и Hi-tech цехе.

Кадеты побывали в интеракториуме. Это уникальный комплекс, где можно попробовать себя в роли энергетика, учёного или специалиста по солнечным батареям. Гости совершили экспедицию на Марс и научились управлять инопланетным вездеходом. Но, самое интересное — это запуск ядерного реактора, который доверили самым ответственным, сообщает пресс-служба АУ «Региональный молодёжный центр».

Рубрики: Нефтеюганск. Метки: , , .


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