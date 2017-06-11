Лучший город на Земле – Ханты-Мансийск празднует свой День Рождения (План мероприятий)
Опубликовано: 11 июня 2017, 10:57 | Служба новостей "ЮграPRO"
12 июня столице Югры Ханты-Мансийску исполняется 435 лет. Главным событием будет показательные выступления единственной в России женской пилотажной группы «Барсы».
12.00 — «Ханты-Мансийск, живи в веках!». Торжественная церемония празднования Дня России и 435-летия Ханты-Мансийска. Набережная Иртыша. 0+.
12.00-19.00 — Мастер-классы по народным промыслам. Центр ремесел, Рознина, 119. Стоимость: 150-400 руб. Телефон для справок: 32-22-06.
12.00 — Акция по передаче книг «Хорошую книгу в добрые руки». Набережная Иртыша.
12.30 — Парад судов. Набережная Иртыша.
13.00 — Показательные выступления женской пилотажной группы из Сургута «Барсы», полет пройдет над акваторией реки Иртыш 5 самолетов Як-52, Як-54, Як-18Т. Жителей и гостей Ханты-Мансийска ждет сюрприз. Об этом корреспонденты «ЮграPRO» писали ранее.
13.30 — «Лучший город на Земле»!». Концертная программа творческих коллективов и солистов города. Набережная Иртыша. 0+.
17.00 — Военно-историческая реконструкция начала Великой Отечественной войны. Набережная Иртыша близ речного вокзала.
20.00 — «Ханты-Мансийск собирает друзей». Концертная программа творческих коллективов из Екатеринбурга и Москвы. Набережная Иртыша. 16+.
23.00 — Праздничный фейерверк. Набережная Иртыша.