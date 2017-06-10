В Югре рецидивист за угон автомобиля может лишиться свободы на 5 лет

В городе Радужный ХМАО 24 –летний рецидивист угнал автомобиль. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Накануне в дежурную часть ОМВД России по г. Радужному поступило сообщение от гражданина 1984 года рождения о том, что неизвестный совершил угон автомобиля, принадлежащего отцу заявителя. Сотрудникам уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий с использованием системы «Безопасный город» удалось установить местонахождение транспортного средства, а также личность подозреваемого. Им оказался гражданин 1993 года рождения ранее судимый за аналогичное преступление, а также по части 1 статьи 161 «Грабеж» и части 2 статьи 158 «Кража», сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Югре.