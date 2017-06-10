Суббота, 10 июня 2017 18+

Комментарии:

В Югре рецидивист за угон автомобиля может лишиться свободы на 5 лет

Опубликовано: 10 июня 2017, 8:59 | Служба новостей "ЮграPRO"

В городе Радужный ХМАО 24 –летний рецидивист угнал автомобиль. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Накануне в дежурную часть ОМВД России по г. Радужному поступило сообщение от гражданина 1984 года рождения о том, что неизвестный совершил угон автомобиля, принадлежащего отцу заявителя. Сотрудникам уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий с использованием системы «Безопасный город» удалось установить местонахождение транспортного средства, а также личность подозреваемого. Им оказался гражданин 1993 года рождения ранее судимый за аналогичное преступление, а также по части 1 статьи 161 «Грабеж» и части 2 статьи 158 «Кража», сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Югре.

Рубрики: Происшествия, Радужный. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

73
Просмотры:
2
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Комментарии

  1. Аноним:
    10 июня 2017 в 09:21

    а разве в 24 года рецидивисты бывают? думайте что пишите…

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

Депутат Алексей Андреев направил более 4 млн рублей на решение проблем муниципальных учреждений

Опубликовано 9 июня 2017, 17:20

Восемь муниципальных учреждений Мегиона, Нижневартовска и Сургута получили поддержку окружного парламентария Алексея Андреева на общую сумму 4 150 000 рублей. Эти средства депутатского фонда были распределены во 2-ом квартале 2017 года согласно перечню наказов избирателей. Менее ... Читать полностью >>

Филипенко предлагает внести хоккей в перечень приоритетных видов спорта Югры

Опубликовано 9 июня 2017, 15:40

С такой инициативой депутат окружной Думы выступил на заседании членов региональной хоккейной федерации. По его мнению, хоккей популярен среди югорчан, растёт количество ребят, желающих тренироваться, создана хорошая материальная база. «Пора сделать хоккей базовым видом спорта для ... Читать полностью >>

Мобильное телевидение: «Премию Муз-ТВ» включат в смартфонах югорчан

Опубликовано 9 июня 2017, 15:10

Связисты перенесут главное музыкальное событие года в смартфоны югорчан. 9 июня посмотреть включение с красной дорожки, услышать выступления необычных дуэтов звезд российского шоу-бизнеса и подглядеть за кулисы пятнадцатой «Премии Муз-ТВ» сможет каждый с помощью приложения «МегаФон.ТВ». ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO