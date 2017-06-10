В Югре рецидивист за угон автомобиля может лишиться свободы на 5 лет
Опубликовано: 10 июня 2017, 8:59 | Служба новостей "ЮграPRO"
В городе Радужный ХМАО 24 –летний рецидивист угнал автомобиль. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Накануне в дежурную часть ОМВД России по г. Радужному поступило сообщение от гражданина 1984 года рождения о том, что неизвестный совершил угон автомобиля, принадлежащего отцу заявителя. Сотрудникам уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий с использованием системы «Безопасный город» удалось установить местонахождение транспортного средства, а также личность подозреваемого. Им оказался гражданин 1993 года рождения ранее судимый за аналогичное преступление, а также по части 1 статьи 161 «Грабеж» и части 2 статьи 158 «Кража», сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Югре.
Рубрики: Происшествия, Радужный. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
Похожие:
Опубликовано 9 июня 2017, 17:20
Восемь муниципальных учреждений Мегиона, Нижневартовска и Сургута получили поддержку окружного парламентария Алексея Андреева на общую сумму 4 150 000 рублей. Эти средства депутатского фонда были распределены во 2-ом квартале 2017 года согласно перечню наказов избирателей. Менее ... Читать полностью >>
Опубликовано 9 июня 2017, 15:40
С такой инициативой депутат окружной Думы выступил на заседании членов региональной хоккейной федерации. По его мнению, хоккей популярен среди югорчан, растёт количество ребят, желающих тренироваться, создана хорошая материальная база. «Пора сделать хоккей базовым видом спорта для ... Читать полностью >>
Опубликовано 9 июня 2017, 15:10
Связисты перенесут главное музыкальное событие года в смартфоны югорчан. 9 июня посмотреть включение с красной дорожки, услышать выступления необычных дуэтов звезд российского шоу-бизнеса и подглядеть за кулисы пятнадцатой «Премии Муз-ТВ» сможет каждый с помощью приложения «МегаФон.ТВ». ... Читать полностью >>
а разве в 24 года рецидивисты бывают? думайте что пишите…