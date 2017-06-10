В столицу Югры прибыла единственная в России женская пилотажная группа «Барсы»

В Ханты-Мансийск прибыли летчики пилотажной группы «Барсы» 12 июня 2017 года планируется групповой полет самолетов Як-54, Як-52 и Як-18Т. Полет состоится непосредственно над акваторией реки Иртыш сразу же после завершения парада речных судов. Таким образом сразу же за речными судами в небе над Ханты-Мансийском появятся воздушные суда.

Вначале над зрителями в Ханты-Мансийске пролетят пять самолетов, затем самолеты перестроятся и будет несколько проходов с дымами, а также жителей окружной столицы ждет сюрприз – в небе над Иртышем самолеты нарисуют красивое сердце.

Пилотажная группа «Барсы» базируется на аэродроме «Боровая» в городе Сургуте. Летчики пилотажной группы входят в состав Федерации самолетного спорта ХМАО-Югры. Федерация осуществляет свою работу по первоначальной подготовке летчиков спортсменов на учебных самолетах Як-52. Инструкторский состав федерации входят мастера спорта Российской федерации среди которых есть и Чемпион мира в классе самолетов Як-52 Александр Мякишев.

Показательные выступления пилотажной группы «Барсы» организованы по инициативе федерации самолетного спорта Югры, Российского военно-исторического общества и проходит при поддержке администрации города Ханты-Мансийска.

Пилотажная группа «Барсы» это единственная в нашей стране женская пилотажная группа. Летчики «Барсов» – это наши земляки, это сургутские девчонки: Таисия Бондаренко, Виктория Филиппова, Надежда Долганова, Снежана Игнатенко и командир группы Иван Барсов.

Авиапарк федерации самолетного спорта, базировавшихся на аэродрома Боровая насчитывает более 20 различных летательных аппаратов, помимо на этом аэродроме базируется еще несколько десятков самолетов малой авиации, а так же развернута экспозиция уникальных исторических самолетов, среди которых самолеты По-2, Як-12, ДС-3. Все самолеты в том числе музейные экспонаты являются летными экземплярами, самолет ДС-3 фактически является единственным летающим самолетом этого типа в нашей стране.

Символично, что 10 лет назад в Ханты-Мансийске свое мастерство и профессионализм продемонстрировали летчики легендарной пилотажной группы ВВС России «Русские витязи».

Благодаря усилиям многих и многих людей 12 июня в Ханты-Мансийске наши летчики подарят юным жителям окружного центра мечту, а взрослым настоящее чувство гордости за свою страну, за нашу Россию!