В городах Югры 12 июня ограничат движение автотранспорта
Опубликовано: 10 июня 2017, 21:08 | Служба новостей "ЮграPRO"
Окружная Госавтоинспекция информирует водителей о том, что в связи с проведением праздничных мероприятий 12 июня будет ограничено движение автотранспорта в следующих муниципальных образованиях Югры:
Белоярский район
г. Белоярский:
с 13.30 до 15.00 – по ул. Центральная, ул. Молодости, ул. Школьная, ул. Средняя.
г. Нижневартовск
с 05.00 до 17.00 – по ул. Дружбы Народов: от ул. 60 лет Октября до Ленина;
с 10.00 до 23.00 – по ул. Г.И. Пикмана: от пр.Победы до Мусы Джалиля;
с 15.00 до 18.00 – по пр. Победы: от ул. Омская до ул. Г.И. Пикмана.
Нижневартовский район
с. Покур:
с 12.00 до 22.30 – по ул. Центральная д. № 42А (администрация с. Покур) – ул. Центральная д. № 76 (Сельский Дом Культуры), ул. Новая д. № 1 – ул. Центральная д. № 42 «А» (администрация с. Покур);
г. Покачи:
с 12.00 до 13.30 – по ул. Мира, в районе площади ДК «Октябрь».
г. Нефтеюганск
с 13.00 до 21.00 – по ул. Гагарина: от ул. Нефтяников до ул. Ленина.
Нефтеюганский район
гп. Пойковский:
с 11.00 до 17.30 – по ул. Центральная: от ул. Олимпийская до ул. Сибирская, ул. 4/5, ул. 7 «А».
Октябрьский район
п. Талинка:
с 13:30 до 14:10 – по ул. Кондратюка, ул. Нефтяников;
п. Приобье:
с 11:30 до 12:30 – по ул. Югорская;
п. Перегребное:
с 13:00 до 15:00 – по ул. Советская.
г. Пыть-Ях
с 11.00 до 17:00 – по ул. Центральная: от пересечения с ул. Николая Самардакова до пересечения с ул. Первопроходцев.
г. Нягань
с 11.00 до 18.00 – по ул. Ленина: от дома № 5 до ул. Загородных.
г. Радужный
с 13.30 до 17.30 – участок улицы 50 лет Победы: от кафе «Мико» до пересечения с улицей Ягельная; участок улицы Парковой: от пересечения с улицей 50 лет Победы до СК «Сибирь» (пешеходный переход).
г. Сургут
с 7.00 до 22.00 – по ул. Университетская – проспект Ленина, до площади.
г. Ханты-Мансийск
с 07.00 до 24.00 – по ул. Конева на участке от дома № 20 до дома № 10.
Автолюбителей просят заблаговременно планировать маршруты поездок и выбирать пути объезда, а также не оставлять припаркованный транспорт на проезжей части и в непосредственной близости к ней на улицах, по которым будут проходить мероприятия, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.