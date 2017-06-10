В городах Югры 12 июня ограничат движение автотранспорта

Окружная Госавтоинспекция информирует водителей о том, что в связи с проведением праздничных мероприятий 12 июня будет ограничено движение автотранспорта в следующих муниципальных образованиях Югры:

Белоярский район

г. Белоярский:

с 13.30 до 15.00 – по ул. Центральная, ул. Молодости, ул. Школьная, ул. Средняя.

г. Нижневартовск

с 05.00 до 17.00 – по ул. Дружбы Народов: от ул. 60 лет Октября до Ленина;

с 10.00 до 23.00 – по ул. Г.И. Пикмана: от пр.Победы до Мусы Джалиля;

с 15.00 до 18.00 – по пр. Победы: от ул. Омская до ул. Г.И. Пикмана.

Нижневартовский район

с. Покур:

с 12.00 до 22.30 – по ул. Центральная д. № 42А (администрация с. Покур) – ул. Центральная д. № 76 (Сельский Дом Культуры), ул. Новая д. № 1 – ул. Центральная д. № 42 «А» (администрация с. Покур);

г. Покачи:

с 12.00 до 13.30 – по ул. Мира, в районе площади ДК «Октябрь».

г. Нефтеюганск

с 13.00 до 21.00 – по ул. Гагарина: от ул. Нефтяников до ул. Ленина.

Нефтеюганский район

гп. Пойковский:

с 11.00 до 17.30 – по ул. Центральная: от ул. Олимпийская до ул. Сибирская, ул. 4/5, ул. 7 «А».

Октябрьский район

п. Талинка:

с 13:30 до 14:10 – по ул. Кондратюка, ул. Нефтяников;

п. Приобье:

с 11:30 до 12:30 – по ул. Югорская;

п. Перегребное:

с 13:00 до 15:00 – по ул. Советская.

г. Пыть-Ях

с 11.00 до 17:00 – по ул. Центральная: от пересечения с ул. Николая Самардакова до пересечения с ул. Первопроходцев.

г. Нягань

с 11.00 до 18.00 – по ул. Ленина: от дома № 5 до ул. Загородных.

г. Радужный

с 13.30 до 17.30 – участок улицы 50 лет Победы: от кафе «Мико» до пересечения с улицей Ягельная; участок улицы Парковой: от пересечения с улицей 50 лет Победы до СК «Сибирь» (пешеходный переход).

г. Сургут

с 7.00 до 22.00 – по ул. Университетская – проспект Ленина, до площади.

г. Ханты-Мансийск

с 07.00 до 24.00 – по ул. Конева на участке от дома № 20 до дома № 10.

Автолюбителей просят заблаговременно планировать маршруты поездок и выбирать пути объезда, а также не оставлять припаркованный транспорт на проезжей части и в непосредственной близости к ней на улицах, по которым будут проходить мероприятия, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.