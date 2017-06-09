З00 командиров воздушных судов уехали на работу из России в Азию

За последние 2,5 года из России в страны Азии уехали более 300 командиров воздушных судов (КВС). Еще более 400 наиболее подготовленных пилотов с отличным знанием английского языка находятся в процессе оформления документов. Основной причиной массового оттока кадров в Министерстве транспорта РФ считают высокий разрыв в зарплатах на фоне слабого рубля. Об этом сообщает Коммерсант.

Российские пилоты увольняются из авиакомпаний S7, «Уральские авиалинии», «Волга-Днепр» и «ВИМ-Авиа».

В странах Азии государством созданы условия, благоприятствующие привлечению иностранного летного состава. Здесь нет ограничений и квот для пилотов-иностранцев, лояльная система валидации летного состава, и рекрутинговые агентства подбирают кадры в РФ и других странах.

Авиакомпания «Аэрофлот» уже пять раз увеличивала зарплату пилотам, и в настоящее время второй пилот получает 350 тыс. рублей в месяц, КВС — 470 тыс. руб, а инструктор – более 500 тыс. Китайские же авиакомпании платят квалифицированным иностранным пилотам от 17 до 25 тыс долларов в месяц.

Для справки. В Китае в 2016 году насчитывалось 50,5 тыс. пилотов, из них — 25,2 тыс. коммерческих (за год их число выросло на 2,3 тыс. человек). По данным Boeing, в ближайшие 20 лет авиакомпании КНР будут нанимать по 5,5 тыс. пилотов в год — 111 тыс. человек к 2035 году. В 2016 году в стране было 59 авиакомпаний и 218 аэропортов, их перевозки выросли на 12 процентов, до 488 млн пассажиров, а всего через аэропорты КНР прошло более 1 млрд человек.

По всему миру в 2016 году авиационным транспортом перевезено 3,7 млрд человек, что на 6 процентов больше, чем в 2015 году. Это самая большая динамика роста за последние 10 лет.

А российские авиакомпании по итогам 2016 года перевезли 88,55 млн человек, что на 3,8 процента меньше чем в 2015 году. В основном эта отрицательная динамика является следствием ослабления российского рубля, считают специалисты.