Пятница, 9 июня 2017 18+

Комментарии:

Вчера вечером в Югре обнаружены трупы мужчины и женщины с колото-резанными ранами

Опубликовано: 9 июня 2017, 12:52 | Служба новостей "ЮграPRO"

Накануне вечером в комнате № 23 общежития по улице Энтузиастов в поселке Нижнесортымский Сургутского района ХМАО обнаружены трупы супругов, проживающих в этой комнате с колото-резанными ранами. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи № 105 уголовного кодекса РФ (убийство двух человек).

Следствием установлено, что 8 июня 2017 года в 17 часов 30 минут в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в комнате №23 общежития № 18 по улице Энтузиастов, 5 в поселке Нижнесортымский Сургутского района совершено убийство. По указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа, членами которой в комнате обнаружены тела двух проживавших в ней супругов — 39 летнего мужчины и 38-летней женщины, на которых имелись многочисленные колото-резанные и резанные раны, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре.

Рубрики: Происшествия, Сургутский район. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

826
Просмотры:
10
Поделились:
4 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

Депутат Алексей Андреев направил более 4 млн рублей на решение проблем муниципальных учреждений

Опубликовано 9 июня 2017, 17:20

Восемь муниципальных учреждений Мегиона, Нижневартовска и Сургута получили поддержку окружного парламентария Алексея Андреева на общую сумму 4 150 000 рублей. Эти средства депутатского фонда были распределены во 2-ом квартале 2017 года согласно перечню наказов избирателей. Менее ... Читать полностью >>

Филипенко предлагает внести хоккей в перечень приоритетных видов спорта Югры

Опубликовано 9 июня 2017, 15:40

С такой инициативой депутат окружной Думы выступил на заседании членов региональной хоккейной федерации. По его мнению, хоккей популярен среди югорчан, растёт количество ребят, желающих тренироваться, создана хорошая материальная база. «Пора сделать хоккей базовым видом спорта для ... Читать полностью >>

Мобильное телевидение: «Премию Муз-ТВ» включат в смартфонах югорчан

Опубликовано 9 июня 2017, 15:10

Связисты перенесут главное музыкальное событие года в смартфоны югорчан. 9 июня посмотреть включение с красной дорожки, услышать выступления необычных дуэтов звезд российского шоу-бизнеса и подглядеть за кулисы пятнадцатой «Премии Муз-ТВ» сможет каждый с помощью приложения «МегаФон.ТВ». ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO