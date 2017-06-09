Вчера вечером в Югре обнаружены трупы мужчины и женщины с колото-резанными ранами
Опубликовано: 9 июня 2017, 12:52 | Служба новостей "ЮграPRO"
Накануне вечером в комнате № 23 общежития по улице Энтузиастов в поселке Нижнесортымский Сургутского района ХМАО обнаружены трупы супругов, проживающих в этой комнате с колото-резанными ранами. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи № 105 уголовного кодекса РФ (убийство двух человек).
Следствием установлено, что 8 июня 2017 года в 17 часов 30 минут в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в комнате №23 общежития № 18 по улице Энтузиастов, 5 в поселке Нижнесортымский Сургутского района совершено убийство. По указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа, членами которой в комнате обнаружены тела двух проживавших в ней супругов — 39 летнего мужчины и 38-летней женщины, на которых имелись многочисленные колото-резанные и резанные раны, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре.
Рубрики: Происшествия, Сургутский район. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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