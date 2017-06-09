Прокуратура «взялась» за несчастных студентов ХМАО, в образовательных учреждениях выявлено около 200 нарушений

Под проверки прокуратуры Югры попали учреждения среднего профессионального образования. Оказалось, что руководство образовательных организаций не в полной мере обеспечивает соблюдение прав участников образовательного процесса.

Так, прокурорами выявлено около 200 нарушений, внесено 25 представлений, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 29 должностных лиц, принесено 7 протестов.

Среди нарушений выявлены:

Факты нарушения прав учащихся, имеющих инвалидность, а также порядка выплаты стипендий и иных мер социальной и материальной поддержки.

Факты приема граждан на работу без документов, подтверждающих отсутствие судимости и наличие соответствующей квалификации

Не соблюдения требования законодательства о профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, уполномоченные органы о нарушении прав студентов не информируются.

В Лангепасском политехническом колледже обучающимся детям, оставшимся без попечения родителей, не предоставлялись оздоровительные путевки, не компенсировалась их стоимость.

Не всеми учреждениями принимаются меры к обеспечению информационной открытости.

В итоге, прокуратура региона внесла представление в Департамент образования и молодежной политики автономного округа, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.