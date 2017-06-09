Полицейские оцепили район. Югорчанин взял в заложники женщину и требовал зарплату (Видео)

Накануне днем в дежурную часть Сургута поступило сообщение о том, что в помещение одной из коммерческих организаций, расположенных на улице Сосновая, вошел мужчина, вооруженный предметом, похожим на нож. Гражданин удерживал в помещении работника организации и требовал выплаты денег.

На место происшествия незамедлительно выехал начальник УМВД России по г. Сургуту, наружные службы полиции, следственно-оперативная группа, сотрудники Росгвардии и представители следственного комитета. Сотрудники полиции обеспечили безопасность граждан в районе места происшествия, произвели оцепление прилегающей территории.

Мужчина отказался добровольно покидать помещение и освобождать заложника. Тогда решили провести силовую операцию. В итоге, гражданин был задержан и доставлен в третий отдел полиции города Сургута. В ходе задержания женщина, которая и была заложником не пострадала.

Задержанный оказался бывшим работников данной коммерческой организации. 57-летний мужчина рассказал, что при увольнении фирма не произвела с ним расчет в полном объеме. Он обращался в суд, но судебное решение было вынесено не в пользу «захватчика».

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Захват заложника». За совершение этого преступления мужчине грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет. В данный момент задержанный находится под стражей, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.