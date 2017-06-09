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Надругательство над телами умерших. В окружном центре Югры задержан поджигатель могил

Опубликовано: 9 июня 2017, 9:44 | Служба новостей "ЮграPRO"

Полицейские Ханты-Мансийска задержали подозреваемого в совершении осквернения памятников.

Напомним, с октября по ноябрь 2016 года неустановленное лицо, находясь на территории кладбища «Северное» в городе Ханты-Мансийске совершило несколько поджогов памятников и могил.

Стоит сказать, появились новые подробности, а именно, полицейским окружной столицы удалось установить личность подозреваемого: им оказался ранее судимый неработающий 35-летний житель города, он сознался в содеянном.

В итоге, против вандала возбуждено несколько уголовных дел по статье «надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Мужчине грозит наказание в виде исправительных работ на срок до 1 года.

Задержанный находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба МОМВД России «Ханты-Мансийский»

Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: , , , .


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Комментарии

  1. Василий.:
    9 июня 2017 в 12:10

    Суд Божий по страшнее будет, чем год исправ работ. Фашист проклятый…

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