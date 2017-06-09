Надругательство над телами умерших. В окружном центре Югры задержан поджигатель могил
Опубликовано: 9 июня 2017, 9:44 | Служба новостей "ЮграPRO"
Полицейские Ханты-Мансийска задержали подозреваемого в совершении осквернения памятников.
Напомним, с октября по ноябрь 2016 года неустановленное лицо, находясь на территории кладбища «Северное» в городе Ханты-Мансийске совершило несколько поджогов памятников и могил.
Стоит сказать, появились новые подробности, а именно, полицейским окружной столицы удалось установить личность подозреваемого: им оказался ранее судимый неработающий 35-летний житель города, он сознался в содеянном.
В итоге, против вандала возбуждено несколько уголовных дел по статье «надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Мужчине грозит наказание в виде исправительных работ на срок до 1 года.
Задержанный находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба МОМВД России «Ханты-Мансийский»
Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: Новости Югры, Северное кладбище Ханты-Мансийска, ХМАО, Югра.
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