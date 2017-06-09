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Мобильное телевидение: «Премию Муз-ТВ» включат в смартфонах югорчан

Опубликовано: 9 июня 2017, 15:10 | Служба новостей "ЮграPRO"

Связисты перенесут главное музыкальное событие года в смартфоны югорчан. 9 июня посмотреть включение с красной дорожки, услышать выступления необычных дуэтов звезд российского шоу-бизнеса и подглядеть за кулисы пятнадцатой «Премии Муз-ТВ» сможет каждый с помощью приложения «МегаФон.ТВ».

На юбилейную церемонию в Москву съедутся влиятельные персонажи отечественной поп-музыки, чтобы получить признание в традиционных номинациях – «Лучшее видео», «Лучший рок-исполнитель», «Лучший альбом», «Лучшая песня». Впервые в истории Премии сцена «Олимпийского» предстанет перед глазами зрителей в формате 360 градусов, а шоу-программа будет целиком состоять из дуэтов. Вместе споют давние конкуренты Дима Билан и Сергей Лазарев, а также Филипп Киркоров с Тимати и другие. Но, даже несмотря на расстояние в две тысячи километров от «Олимпийского», через онлайн включение по сети LTE югорчане смогут виртуально принять участие в премии и прочувствовать атмосферу «здесь и сейчас».

«Привычные форматы ТВ-вещания все чаще заменяются смарт-устройствами. В приложении «МегаФон.ТВ» мы объединили интернет и телевидение в единое целое.  Где бы вы ни находились — на работе, на вечеринке, стоя в пробках, или отдыхая за городом на смартфоне или планшете можно посмотреть не только любую ТВ-программу, но и онлайн-трансляцию с бэкстейдж премии Муз-ТВ. Из нашей оборудованной студии в Москве прямой эфир будет транслироваться как по «МегаФон.ТВ», так и  в социальных сетях «Facebook» и «ВКонтакте», – рассказал директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале Сергей Алферов.

Трансляция «МегаФона» начнется в 18.15 по московскому времени. Установив приложение «МегаФон.ТВ» на смартфон или планшет, абоненты тарифов «Всё включено», начиная от «M», а также пользователи новых тарифов «Включайся! Общайся, Смотри, Премиум» смогут смотреть прямой эфир бесплатно — без тарификации интернет-трафика. Единственное, что для этого потребуется — устройство с Android или iOS и скоростной мобильный интернет оператора.

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