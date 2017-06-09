«Газпромнефть-Хантос» изменяет традиционные подходы к бурению на Зимнем месторождении

«Газпромнефть-Хантос» приступил к разработке новых районов на Зимнем месторождении. В рамках реализации проекта подбора оптимальной технологии разработки и добычи, на месторождении начато бурение двух новых кустовых площадок, эксплуатация которых до недавнего времени считалась экономически не рентабельной.

Геолого-технические мероприятия проводятся в наиболее сложной с геологической точки зрения северо-восточной части месторождения, которая характеризуется крайне высокой степенью изменчивостью фильтрационно-емкостных свойств, вскрытия переходной водонефтяной зоны и рисками прорыва фронта нагнетаемой воды, а также высокими темпами падения в первый год эксплуатации скважин.

На основании сейсмогеологического анализа и анализа данных разработки Зимнего месторождения, а также результатов работ на проектах со схожим геологическим строением, на новых кустовых площадках предусмотрена трансформация принятой системы разбуривания с одновременным комплексным регулированием системы разработки. На одном из кустов, по результатам анализа работы аналогов, для повышения эффективности добычи и с целью оптимизации экономических затрат наклонно-направленные добывающие скважины решено заменить на горизонтальные.

«Опыт бурения высокотехнологичных горизонтальных скважин, как и проведение многостадийных ГРП, уже показали свою эффективность на других наших месторождениях. Сейчас технологической стратегией «Газпромнефть-Хантоса» предусмотрено тиражирование данных технологий на другие объекты», — отметил генеральный директор Сергей Доктор.

Заместитель генерального директора по геологии и разработке месторождений Научно-технического центра «Газпром нефти» Александр Ситников: «Используя накопленный опыт специалистов НТЦ и проведя анализ эффективности работы скважин на Зимнем месторождении, принято решение о смене системы заканчивания добывающих скважин с наклонно-направленных на горизонтальные с длинами стволов 1 км и проведением многостадийных ГРП. В дальнейшем планируется транслировать данную систему разработки на других оставшихся краевых участках Зимнего месторождения».

Кроме того, в этом году на Зимнем месторождении начаты работы по строительству опережающей скважины, бурение которой позволит получить достоверную геологическую информацию о структуре пласта в краевой южной части месторождения и определить дальнейшие перспективы бурения. Предусмотрено проведение расширенного комплекса геофизических работ и испытание скважины.