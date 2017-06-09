Фронтовик Савоськин: На трассе Ханты-Мансийск – Тюмень созданы две ловушки, предназначенные для северян, едущих в отпуск

На автомобильной дороге Ханты-Мансийск — Тюмень полицейские организовали две ловушки, вероятно, они предназначены для сбора своеобразного налога на северян, которые выезжают на своем автомобиле с семьями в отпуск на «большую землю». Так считает эксперт Общероссийского народного фронта Алексей Савоськин.

«Федеральная дорога Тюмень – Ханты-Мансийск на участке с Тюмени до Нефтеюганска в целом если ехать согласно правилам дорожного движения 90 километров в час, можно считать безопасной автомобильной дорогой. Но есть исключения, например с 200 до 216 километра очень глубокая колея и водителям необходимо в этом месте быть особо внимательными, с 295 до 342 километра оставлены дорожниками отфрезерованной, а какие либо дорожные знаки отсутствуют, и при дождливой погоде ваш автомобиль может выбросить с дороги.

Ремонт моста на 377 километре — фактически ограждения висят, но они не работают, поэтому на участках, где идут ремонты мостов необходимо быть особо внимательными,так как при заносе вас ничего не спасет На трассе мной были обнаружены две ловушки на 499 и на 502 километрах, там работает ГИБДД Уватского района – установлены знаки дорожные работы, но дорожные работы не ведутся и судя по состоянию автомобильной дороги и не будут в этом году никакие работы на этих участках производится — это 100 процентная ловушка и радарят со стороны Севера, а с Юга на Север никаких дорожных знаков о производстве дорожных работ нет, то есть специально ловушка установлена для тех водителей, которые едут с Севера в отпуск на «большую землю» – очевидная ловушка», — рассказал Алексей Савоськин корреспонденту «ЮграPRO».

В настоящее время существует две автомобильные дороги, по которым жители Югры могут самостоятельно на своих легковых автомобилях выехать в отпуск: Ханты-Мансийск – Тюмень по которой жители Нижневартовска, Сургута, Когалыма могут добраться до средней полосы России; вторая дорога – так называемый «Северный широтный ход», о которой долгие годы мечтали югорчане – Ханты-Мансийск – Советский Ивдель – Пермь и все. О состоянии дороги «смерти» на западе ХМАО информационное агентство «ЮграPRO» писало ранее. В статье под кричащим заголовком «Трагическая автокатастрофа с гибелью 10 детей в Югре может повториться», корреспондент информационного агентства тогда сообщал: «Количество памятников вдоль «смертельной» дороги на Западе Югры продолжает увеличиваться. Наступает время каникул, отпусков, и потянутся жители Югры на «Большую землю», но не всем будет суждено преодолеть дорогу смерти…».

Также в этом материале «ЮграPRO» отмечает, что другому активисту, эксперту Общероссийского народного фронта Александру Ломакину удалось вскрыть факт обмана «фронтовика» директором департамента дорожного хозяйства и транспорта Валерием Фомагиным, который письменно сообщил Александру Ломакину о том, что на четвертый пусковой комплекс автомобильной дороги Советский – Ловинское месторождение представлена проектная документация на рассмотрение в Ханты-Мансийский филиал ФАУ «Главгосэкспертиза России». Тогда корреспондент информационного агентства предположил, что возможно чиновники Югры вообще дороги, которые расположены на периферии автономного округа ремонтируют только на бумаге. А ведь существует государственная программа, в рамках которой выделяются огромные бюджетные денежки, и они, по докладам чиновников, от дорог эффективно осваиваются!

Фронтовик Алексей Савоськин, предупредив жителей Югры об опасности попасться в «Капканы» гаишников, высказал еще ряд рекомендаций водителям, передвигающимся по дорогам нашей прекрасной страны: «Там, где ведутся дорожные работы очень узкие проезды и нужно быть очень аккуратными, чтобы не сбить рабочего. На всех заправках, где я заправлялся,отсутствуют устройства для подзарядки электромобилей, хотя все АЗС должны быть оборудованы с ноября 2016 года согласно постановлению правительства России. Существует приказ о запрете работать «гаишникам» в местах производства дорожных работ».

Очень обидно становится россиянину, который гордится своей страной, и впервые выезжает за ее рубежи, а там, оказывается построены дороги, а не направления, которые имеют ни две и ни три полосы, а по четыре полосы в одну и другую сторону, и состояние их лучше, чем на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД), и страна эта находится не в Европе и не в Америке, а в Юго-Восточной Азии, а конкретно такие дороги построены в Таиланде, в стране которая не экспортирует ни нефть, ни газ. Вероятно, там не такие ушлые чиновники, и средства, выделяемые на строительство автомобильных дорог, используют по назначению.