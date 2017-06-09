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Филипенко предлагает внести хоккей в перечень приоритетных видов спорта Югры

Опубликовано: 9 июня 2017, 15:40 | Служба новостей "ЮграPRO"

С такой инициативой депутат окружной Думы выступил на заседании членов региональной хоккейной федерации. По его мнению, хоккей популярен среди югорчан, растёт количество ребят, желающих тренироваться, создана хорошая материальная база.

«Пора сделать хоккей базовым видом спорта для нашего региона с учётом того, как он развивается. Когда этот вопрос рассматривался ранее, было не так много достижений, а сейчас всеми хоккейными школами округа наработан большой опыт, есть результаты. Думаю, стоит задуматься и заняться этим вопросом», – отметил член Команды Югры Василий Филипенко, добавив, что уже направил соответствующее письменное обращение в адрес федерации.

Он подчеркнул, что наличие команды КХЛ привлекает внимание и увеличивает популярность хоккея не только в месте базировки клуба, но и в регионе в целом. А также обеспечивает короткий путь начинающим игрокам в профессиональный спорт. Так, югорская команда, выступающая в молодёжной хоккейной лиге, на 90% сформирована из местных ребят. 12 выпускников югорских хоккейных школ получили приглашения играть за «Югру» в новом сезоне, сообщает Информационно-аналитическое управление Думы Югры.

 

Рубрики: Спорт. Метки: , , , , , .


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Комментарии

  1. Привет форумчанам Югра ПРО от читателя Ямал ПРО:
    9 июня 2017 в 16:48

    Идиот… У северян проблема с дыхалкой. Лучше бега трусцой вида спорта человечество еще не придумало

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