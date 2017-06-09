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Комментарии:

Дорулились! ЮГУ опустился на 20 позиций в Национальном рейтинге университетов

Опубликовано: 9 июня 2017, 14:03 | Служба новостей "ЮграPRO"

Югорский государственный университет по итогам 2016 года переместился с 116 места на 137, потеряв 20 позиций в Национальном рейтинге университетов. Всего в рейтинге участвовало 265 университетов. Нижневартовский государственный университет наоборот переместился на 12 позиций вверх и занял 191 строчку рейтинга. Об этом сообщает пресс-служба НВГУ.

Первое место занял Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. На втором — Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, на третьем — Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ). Четвертую строчку занял Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, и замыкает пятерку лидеров Новосибирский национальный исследовательский государственный университет.

Удивительно, что ЮГУ занял хоть какое то место, в этом Вузе отсутствует даже проректор по учебной работе.

Рубрики: Нижневартовск, Общество, Рейтинги, Ханты-Мансийск. Метки: , , , .


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Комментарии

  1. Алексей Ф. Савоськин:
    9 июня 2017 в 15:03

    Ниже плинтуса. В регионе остался один ТГУ похоже. В Тюмени еще сельхоз и мед держатся на уровне!

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