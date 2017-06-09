Дорулились! ЮГУ опустился на 20 позиций в Национальном рейтинге университетов

Югорский государственный университет по итогам 2016 года переместился с 116 места на 137, потеряв 20 позиций в Национальном рейтинге университетов. Всего в рейтинге участвовало 265 университетов. Нижневартовский государственный университет наоборот переместился на 12 позиций вверх и занял 191 строчку рейтинга. Об этом сообщает пресс-служба НВГУ.

Первое место занял Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. На втором — Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, на третьем — Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ). Четвертую строчку занял Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, и замыкает пятерку лидеров Новосибирский национальный исследовательский государственный университет.

Удивительно, что ЮГУ занял хоть какое то место, в этом Вузе отсутствует даже проректор по учебной работе.