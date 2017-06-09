Депутат Алексей Андреев направил более 4 млн рублей на решение проблем муниципальных учреждений

Восемь муниципальных учреждений Мегиона, Нижневартовска и Сургута получили поддержку окружного парламентария Алексея Андреева на общую сумму 4 150 000 рублей. Эти средства депутатского фонда были распределены во 2-ом квартале 2017 года согласно перечню наказов избирателей.

Менее года назад «Дворец искусств» города Нижневартовска преобразился – ремонт был произведен не только внутри здания, но и на придворцовой площади. В настоящий момент учреждение занимается обновлением технической базы, которая давно нуждается в ремонте и замене, ведь уже скоро «Дворец искусств» отметит 25-летний юбилей. На приобретение нового современного светового оборудования депутат Алексей Андреев направил 200 тысяч рублей – эта сумма частично покроет расходы учреждения.

«Центр национальных культур» уже в ближайшее время закупит компьютеры на сумму 100 тысяч рублей. Работать за новым оборудованием смогут представитель общественных организаций, которых в «Центре национальных культур» насчитывается более двух десятков. Это приобретение также позволит улучшить качество услуг дополнительного образования, которые учреждение оказывает как совсем юным, так и взрослым вартовчанам.

Нижневартовский медицинский колледж, в котором ведутся внутренние ремонтные работы, получил финансовую поддержку из депутатского фонда Алексея Андреева на сумму 150 тысяч рублей. Эти средства будут направлены на ремонт санузлов образовательного учреждения. Также косметические ремонтные работы выполняются в детском саду №71 «Радость» города Нижневартовска. На ремонт музыкального зала детского сада парламентарием было направлено 300 тысяч рублей – эта сумма позволит учреждению не только обновить внешний вид помещения, но и заменить окна на более качественные.

В адрес сургутской гимназии имени Фармана Салманова было направлено 150 тысяч рублей. На эти средства будет закуплена новая компьютерная техника, что позволит более качественно организовывать образовательный процесс. В то же время новые компьютеры станут подарком гимназии, которая в этом году отмечает 50-летний юбилей образовательной деятельности.

Мегионской городской больнице №2 была оказана финансовая помощь в размере 900 тысяч рублей на приобретение нового автомобиля скорой помощи.

Финансирование в размере 2 млн рублей получил проект «Аллея славы». Ее появления в Мегионе ждут с 2012 года. После проведения конкурса на лучшее предложение по проектированию монументального комплекса и определения исполнителя, наиболее остро встал вопрос дальнейшего финансирования проекта. За счет средств фонда местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ», учрежденного депутатом Алексеем Андреевым, была разработана проектно-сметная документация и безвозмездно передана городу в июле 2015 года. Далее, только через наказы избирателей, данный проект получил 4 миллиона инвестиций в 2016 году.

Выделенные в мае этого года 2 миллиона будут направлены на организацию электрообеспечения участка, выделенного под возведение монументального комплекса. Качественное освещение будущей постройки крайне важно, ведь это будет не просто памятник, а полноценная зона отдыха горожан: с прогулочными дорожками, скамейками и прочими удобствами. Работы будет возможно начать после исправления обнаруженных ошибок в проектной документации, ориентировочно – во второй половине июня. В течение 2017 года планируется вложить в «Аллею славы» еще около двух миллионов рублей.

Еще 350 000 рублей из депутатского фонда Алексея Андреева были направлены на дообследование скандального мегионского спорткомплекса «Юность». Проектный институт уже выполнил проверку объекта и выдал заключение: здание станет пригодным для эксплуатации после проведения капитального ремонта. Таким образом, ответ на актуальный запрос жителей Мегиона может звучать как: «Юности – быть!». Однако, вопрос финансирования необходимых ремонтных работ остается открытым.

«Наказы избирателей – успешная практика, позволяющая получать только самые актуальные запросы муниципалитетов, видеть существующие в городах проблемы глазами их жителей. Как правило, многие обращения касаются обновления материально-технической базы учреждений. Особенно часто звучит и тема благоустройства. На данный момент, благодаря курсу, который задала Губернатор Югры Наталья Комарова, благоустроительные проекты получат поддержку из депутатских фондов всех парламентариев Югры. Это позволит постепенно приблизить муниципалитеты к тому облику и степени комфорта, которые необходимы жителям», — утверждает депутат Думы Югры, член ВПП «Единая Россия» Алексей Андреев.