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Банк «Открытие» поддержал создание в Югре Кластера информационных технологий и представил инновационные финтех-разработки

Опубликовано: 9 июня 2017, 10:42 | Служба новостей "ЮграPRO"

Соглашение о взаимодействии при формировании Кластера информационных технологий в ХМАО-Югра состоялось в рамках IX Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС.

В процедуре подписания участвовали представители Технопарка высоких технологий, ООО «Территория инноваций», Западно-Сибирского филиала банка «Открытие», и Югорского государственного университета. Подпись под документом поставили представители Правительства региона, Торгово-промышленной палаты Югры, крупнейших телекоммуникационных компаний России.

IT-кластер включает в себя три составляющих – дата-центр федерального значения, центр обучения и центр импортозамещения. Эти подразделения помогут решить основные проблемы IT индустрии  в регионе – отсутствие коммерческих центров обработки данных, засилье зарубежного программного обеспечения (до 95 %) и кадровый голод. Согласно проекту, после создания такого кластера уже к 2025 году Югра сможет обладать развитой инфраструктурой с распределенными ЦОД федерального значения.

Участники соглашения будут обмениваться информацией, разрабатывать предложения по изменению законодательства, организовывать совместные рабочие встречи и круглые столы, содействовать подготовке ИТ-специалистов и повышать престиж предпринимательства в этой сфере. Это значит, что сфера информационных технологий в Югре скоро может выйти на качественно новый уровень.

Генеральным партнером IX Международного IT-форума в Ханты-Мансийске с участием стран БРИКС и ШОС выступил банк «Открытие». Как один из локомотивов развития инновационных финансовых технологий в российском банковском секторе, «Открытие» представил ряд собственных технологических разработок.

Одной из самых ярких инноваций стала технология виртуальной реальности, которая используется для выбора и покупки квартиры онлайн. Банк предоставляет возможность без посещения конкретного жилого объекта рассмотреть жилые комплексы в десятке городов России, сразу увидеть планировки квартир и даже подобрать интерьер – и все это в виртуальной реальности. Руководитель банка «Открытие» в Уральском Федеральном округе Александр Дарданов отметил:

«Это уникальный сервис на рынке ипотечного кредитования – возможность, не выезжая из дома, выбрать недвижимость в любом интересующем потребителя регионе. Подразделения банка присутствуют практически в каждом крупном городе России, и мы берем на себя полное сопровождение сделки с клиентом и помогаем ему при общении с застройщиками».

На стенде банке также была представлена перспективная модель сервиса по распознаванию лиц. Данная технология предназначена для экономии времени при личном обращении посетителей в офис банка «Открытие».

Одним из приоритетных трендов, на который делает ставку банк «Открытие» – это безопасность информационных услуг. Данная тема была одной из ключевых тем международного форума.

Исполнительный директор по информационным технологиям «Открытия» Кирилл Меньшов рассказал: «Мы понимаем, что по мере того как общество стремится в «цифру», с такой же скоростью растет и киберпреступность. Она вместе с обществом мигрирует из реального сектора в цифровой. Мы должны быть на острие информационного прогресса, должны постоянно совершенствовать технологии информационной защиты, чтобы обеспечить нашим клиентам безопасную жизнь в цифровом обществе».

Рубрики: Страна и Мир, Ханты-Мансийск, Экономика. Метки: , , , , , , , , .


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