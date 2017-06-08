Власти окружного центра Югры подкупают активистов Навального

Администрация Ханты-Мансийска добилась своего — пикета против коррупции 12 июня, скорее всего, не будет. Вчера, 7 июня, был последний день подачи заявок от организаторов. В мэрии окружной столицы ХМАО заявили, что все организаторы отозвали свои заявки. Корреспондентам информационного агентства «ЮграPRO» удалось пообщаться с несостоявшимися организаторами пикета против коррупции.

«На сегодняшний день нет ни одной действующей заявки на проведение митинга 12 июня. Все организаторы, которые подавали заявки, отказались от проведения мероприятия. Всего было подано две заявки», — рассказал корреспонденту «ЮграPRO» заведующий отделом по вопросам общественной безопасности и профилактики правонарушений мэрии Ханты-Мансийска Андрей Кузнецов.

Почему так получилось, что оба организатора «слились» вскоре после подачи заявки, редакция информагентства сказать с точностью не берется. Однако, есть информация, косвенно указывающая на возможный подкуп организаторов и попытки их запугать.

Первым решился открыто поговорить на тему коррупции на улицах Ханты-Мансийска Кирилл Мазурек, он является студентом первого курса кафедры компьютерного моделирования и информационных технологий Югорского государственного университета.

К сожалению, желание Кирилла повлиять на коррупционную ситуацию в стране не совпало с мнением руководства родной «almamater» и на беседу со студентом-активистом пожаловала сама госпожа Карминская – целый ректор Югорского государственного университета.

«На второй паре пришёл первый проректор ЮГУ, чтобы забрать меня на беседу. Он сказал, что у меня могут возникнуть серьёзные проблемы в будущем и настоятельно рекомендовал написать заявление, чтобы отозвать уведомления. Беседа продолжалась около часа, пока не пришла ректор ЮГУ. Спустя примерно 20 минут пришёл ещё один человек. Как я понял, он был из внутренних органов МВД или что-то подобное. Он говорил, что Навальный получает деньги от американских служб и что его волонтёрам заплатили, утверждал, что это факт. Сказал, что тем, кто подаёт заявление платят 3000 рублей, а участникам его акции 1500 рублей. Он спросил кто мне заплатил, на что я честно ответил, что подал заявку по своей личной инициативе. Он мне не поверил. Затем вошли двое полицейских. Так мы беседовали ещё примерно час. Они говорили, что вся эта акция — просто потеря времени и ни к чему не приведёт, всё равно акцию никто не согласуют.В общем, беседа со мной продолжалась примерно три с половиной часа. Также он упомянул, что мои родители уже знают о уведомлениях. Эта беседа заставила меня серьёзно задуматься о моём будущем и о будущем моих родителей», — рассказывает Кирилл Мазурек на странице социальной сети «ВК».

Стоит заметить, что это не полный текст обращения к горожанам. Те, кто успел прочесть эту публикацию до редактуры, знают, что кроме обещаний «проблем в будущем», студенту была предложена помощь в переводе на бюджетное место.

«Именно перевести на бюджет не обещали, но обещали заняться этим вопросом. С родителями связывались. Как и меня, их пугали большими проблемами. Какими именно проблемами, никто не уточнил», — делится студент.

Но главное в вышеописанном фарсе – это то, что пять высокопоставленных должностных лиц администрации университета и полиции Ханты-Мансийска более трех часов вели беседу с первокурсником и, явно, не об успеваемости, а о том, чтобы активист не смел пользоваться своими, гарантированными ему законом Российской Федерации, правами, а именно правом на свободу слова и мысли (Статья 29 Конституции РФ) и на мирное пикирование (Статья 31 конституции РФ гарантирует гражданам право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование). Эти взрослые господа несколько часов «промывали» подростку мозги, делая все только ради того, чтобы юный гражданин нашей страны был лишен возможности высказать свое мнение. Бессовестные влиятели применяли изощренные методы, необоснованно обвиняя в неприглядных поступках тех, кому поверил молодой человек. Они также не стеснялись угрожать ему и его родителям, более того, шли на прямой подкуп. Эта история закончилась коротким постом в группе социальной сети «ВК» — «Друзья, важная новость. Я написал заявление, ибо на меня надавили самые влиятельные для меня люди — мои родители. Я больше не организатор мероприятия, однако обязательно пойду праздновать день России, как гражданин России».

После того, как первая заявка была отозвана, незамедлительно последовала вторая, которую подал другой житель окружного центра Югры. Отметим, второго несостоявшегося организатора также пригласили для беседы. На ней присутствовали, кроме молодого человека, пожелавшего остаться неизвестным, чиновник и полицейский. Они сообщили, что возможно, не смогут обеспечить должной безопасности мероприятия, подкрепив слова некими обещаниями, которые инсайдер отказался раскрывать общественности. Скажем лишь, что это касается решения жилищного вопроса.

«Это их решение, организатор в праве отказаться от проведения мероприятия, при этом, в соответствии с законом, он обязан уведомить орган местного самоуправления о том, что он мероприятие проводить не будет, чтобы мы не привлекали силы и средства для выполнения ответственности, которая предусмотрена законом. Они письменно отказались. Это их решение и почему они это сделали – разговаривайте с ними. Я не могу комментировать их решения. Да, мы с ними беседовали, мы это практикуем чтобы выяснить цели проведения, вопросы как будет обеспечена безопасность, соответствует ли мероприятие, которое они заявили, требованиям законодательства. Мы проговариваем с ними вопросы обеспечения безопасности и другие организационные вопросы, интересуемся чем мы можем оказать содействие в соответствии с законом», — заявил корреспонденту «ЮграPRO» заведующий отделом по вопросам общественной безопасности и профилактики правонарушений мэрии Ханты-Мансийска Андрей Кузнцов.

Совершенно точно, и первому, и второму организатору были предложены некие блага, которые бы смогли облегчить жизнь молодых людей. Так неужели это и есть цена демократии в Югре: перевод с коммерческого на бюджетное место в ЮГУ, помощь при устройстве на работу и решение жилищных вопросов? Не густо и нагло, ведь по идее, чиновники итак призваны помогать людям. В реалиях же все с точностью, да наоборот: начинают «шевелиться» лишь тогда, когда прижмет, да и то взамен на то, что люди не будут угрожать их безопасному пребыванию на посту в мэрии. И этот факт очередной раз доказывает, что пикет против коррупции в Ханты-Мансийске был бы полезен для зажравшихся чиновников.