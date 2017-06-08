Владимир Сысоев избран первым заместителем председателя комитета Думы РФ

Вчера, 7 июня, депутат Государственной думы РФ от ХМАО и ЯНАО Владимир Сысоев избран первым заместителем председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Кандидатуру Сысоева утвердили единогласно — за него проголосовало 409 депутатов, присутствовавших на заседании Госдумы. Об этом сообщил корреспонденту «ЮграPRO» депутат Думы Югры, однопартиец Владимира Сысоева, Виктор Сысун.

Напомним, Владимир Сысоев — депутат Государственной думы Российской Федерации шестого и седьмого созывов. Член фракции политической партии ЛДПР, в 2016 году вошел в её Высший Совет. В шестом созыве Госдумы занимал должность заместителя председателя комитета ГД по природным ресурсам, природопользованию и экологии.