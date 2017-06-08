Владимир Сысоев избран первым заместителем председателя комитета Думы РФ
Опубликовано: 8 июня 2017, 15:02 | Служба новостей "ЮграPRO"
Вчера, 7 июня, депутат Государственной думы РФ от ХМАО и ЯНАО Владимир Сысоев избран первым заместителем председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Кандидатуру Сысоева утвердили единогласно — за него проголосовало 409 депутатов, присутствовавших на заседании Госдумы. Об этом сообщил корреспонденту «ЮграPRO» депутат Думы Югры, однопартиец Владимира Сысоева, Виктор Сысун.
Напомним, Владимир Сысоев — депутат Государственной думы Российской Федерации шестого и седьмого созывов. Член фракции политической партии ЛДПР, в 2016 году вошел в её Высший Совет. В шестом созыве Госдумы занимал должность заместителя председателя комитета ГД по природным ресурсам, природопользованию и экологии.
Рубрики: Политика. Метки: Виктор Сысун, Владимир Сысоев, новости ХМАО, Новости Югры, Партия ЛДПР, ХМАО, Югра.
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