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В столице Югры будут судить полицейского, который 4 раза выстрелил в мужчину

Опубликовано: 8 июня 2017, 11:21 | Служба новостей "ЮграPRO"

В Ханты-Мансийске будут судить участкового уполномоченного полиции, который четыре раза выстрелил из служебного травматического пистолета в мужчину за отказ выйти из автомобиля.

Следователи установили, что 16 июля 2016 года участковый уполномоченный полиции, находясь на одной из улиц поселка Выкатной в Ханты-Мансийском районе, при отсутствии законных оснований для применения физической силы, в связи с отказом одного из местных жителей выйти из автомобиля произвел в него четыре выстрела из служебного травматического оружия, причинив мужчине ранения в грудную клетку и ноги, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Полицейский обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением оружия).

Рубрики: Происшествия, Ханты-Мансийский район. Метки: , , , .


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Комментарии

  1. Привет форумчанам Югра ПРО от читателя Ямал ПРО:
    8 июня 2017 в 11:34

    Прям, как в Америке. Но там у каждого желающего пострелять имеется личное короткоствольное оружие..

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