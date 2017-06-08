В столице Югры будут судить полицейского, который 4 раза выстрелил в мужчину
Опубликовано: 8 июня 2017, 11:21 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Ханты-Мансийске будут судить участкового уполномоченного полиции, который четыре раза выстрелил из служебного травматического пистолета в мужчину за отказ выйти из автомобиля.
Следователи установили, что 16 июля 2016 года участковый уполномоченный полиции, находясь на одной из улиц поселка Выкатной в Ханты-Мансийском районе, при отсутствии законных оснований для применения физической силы, в связи с отказом одного из местных жителей выйти из автомобиля произвел в него четыре выстрела из служебного травматического оружия, причинив мужчине ранения в грудную клетку и ноги, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Полицейский обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением оружия).
Рубрики: Происшествия, Ханты-Мансийский район. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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