В столице Югры будут судить полицейского, который 4 раза выстрелил в мужчину

В Ханты-Мансийске будут судить участкового уполномоченного полиции, который четыре раза выстрелил из служебного травматического пистолета в мужчину за отказ выйти из автомобиля.

Следователи установили, что 16 июля 2016 года участковый уполномоченный полиции, находясь на одной из улиц поселка Выкатной в Ханты-Мансийском районе, при отсутствии законных оснований для применения физической силы, в связи с отказом одного из местных жителей выйти из автомобиля произвел в него четыре выстрела из служебного травматического оружия, причинив мужчине ранения в грудную клетку и ноги, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Полицейский обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением оружия).