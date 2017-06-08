В общественной приемной депутата Думы Югры Алексея Андреева продолжается работа над решением проблем жителей

В общественной приемной депутата Думы Югры Алексея Андреева подведены итоги работы в мае. За отчетный период при содействии окружного парламентария удалось решить 107 частных проблем жителей.

Первые места по актуальности среди жителей, как и прежде, занимают вопросы юридического характера и проблемы жилищно-хозяйственного комплекса. Так, правовая поддержка в течение мая была оказана по 35 обращениям вартовчан и мегионцев. Было оказано содействие в получении звания «Ветеран труда», составлении исковых заявлений различной тематики, получении социальных выплат, принудительном выселении квартирантов из съемного жилья.

Диапазон проблем, с которыми югорчане столкнулись в сфере ЖКХ, также довольно широк. К примеру, в мегионском многоквартирном доме, где проживает семья Капека, было оказано содействие в проведении работ по уничтожению насекомых. А по обращению жительницы Нижневартовска в подъезде семьи Орловых было восстановлено освещение.

Помимо этого, работа в общественной приемной в мае велась над помощью в восстановлении членства в дачном кооперативе, предоставлении льготных лекарств, смене навещающего социального работника и другими вопросами. По обращению директора мегионского центра социального обслуживания «Гармония» Инны Комаровой было оказано содействие в приобретении платья и обуви для школьницы из семьи, находящейся под попечительством центра. В новой одежде девочка из неблагополучной семьи будет отмечать выпускной вечер в школе – к слову, ее успехи в учебе отмечают все преподаватели учебного заведения. Семьям вартовчан Мингуловым и Хабибулиным, находящимся в трудной жизненной ситуации, была предоставлена необходимая детям одежда.

Жительнице Мегиона Наталье Зарицкой в общественной приемной парламентария помогли заключить соглашение с муниципальным унитарным предприятием «Тепловодоканал» по погашению долга в рассрочку. Наталья Ивановна имеет постоянную работу и ведет благополучный образ жизни, однако из-за непредвиденной трудной жизненной ситуации возник крупный долг. На данный момент жительница Мегиона стабильно вносит оплату за услуги «Тепловодоканала» и заглушки, установленные компанией на водопроводные трубы, сняты.

В Нижневартовске силами депутата Алексея Андреева был восстановлен 91-ый маршрут дачного автобуса – ранее водители не доезжали до самого кооператива, а высаживали дачников у ворот городского кладбища.

Также, по традиции, общественная приемная Алексея Андреева и учрежденный парламентарием фонд местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ» принимали участие в общегородских мероприятиях. В спортивном комплексе «Олимп» 15 мая прошел Кубок главы Мегиона по боксу. Почётными гостями турнира стали депутат законодательного собрания Тюменской области, многократный призёр российских и международных соревнований Евгений Макаренко, многократный чемпион России, Европы и мира Александр Малетин и чемпион мира среди профессионалов по версии WDO Руслан Проводников. Участникам турнира были предоставлены сувениры от депутата Думы Югры Алексея Андреева.

По запросу президента Федерации прыжков на батуте ХМАО-Югры Андрея Акиншина были предоставлены поощрительные призы участникам Командного Кубка ХМАО-Югры по прыжкам на батутах.

По обращению председателя Региональной общественной организации ХМАО-Югры «Многодетная семья и семья с ребенком инвалидом» Елены Гридасовой были предоставлены 20 билетов для бесплатного посещения циркового представления «Арена-Ягуар» многодетными семьями и семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями в Нижневартовске.

Всего в течение прошедшего месяца в общественную приемную Алексея Андреева обратилось 172 человека, 46 жителей получили устную консультацию по волнующим их вопросам на месте.