В Нижневартовске ХМАО обнаружили два трупа. Следственный комитет ведет проверку
Опубликовано: 8 июня 2017, 16:20 | Служба новостей "ЮграPRO"
Следственным отделом Нижневартовска проводится проверка по факту обнаружения в городе Нижневартовске трупов двух людей.
Известно, что в ночь с 7 на 8 июня 2017 года в одном из жилых домов в пос. Дивный города Нижневартовска произошел пожар. После того как он был потушен в помещении одной из квартир были обнаружены трупы двух людей.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности погибших, сообщает пресс-служба СКР по ХМАО.
Рубрики: Нижневартовск, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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