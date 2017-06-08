В Нижневартовске ХМАО обнаружили два трупа. Следственный комитет ведет проверку

Следственным отделом Нижневартовска проводится проверка по факту обнаружения в городе Нижневартовске трупов двух людей.

Известно, что в ночь с 7 на 8 июня 2017 года в одном из жилых домов в пос. Дивный города Нижневартовска произошел пожар. После того как он был потушен в помещении одной из квартир были обнаружены трупы двух людей.