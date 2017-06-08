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Сегодня ночью в столице Югры 7 пожарных машин 2 часа тушили жилой дом

Опубликовано: 8 июня 2017, 8:56 | Служба новостей "ЮграPRO"

Сегодня ночью в Ханты-Мансийске на улице Ледовая горел жилой дом.

В 00:37 поступило сообщение о возгорании жилого дома.  Пожар локализован в 00-50. Пожар ликвидирован в 02-19. К тушению пожара от подразделений МЧС  привлекалось 7 единиц техники, 19 человек личного состава. Причины возгорания устанавливают органы дознания МЧС России, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Рубрики: Происшествия, Ханты-Мансийск. Метки: , , , .


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