Сегодня ночью в столице Югры 7 пожарных машин 2 часа тушили жилой дом
Опубликовано: 8 июня 2017, 8:56 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня ночью в Ханты-Мансийске на улице Ледовая горел жилой дом.
В 00:37 поступило сообщение о возгорании жилого дома. Пожар локализован в 00-50. Пожар ликвидирован в 02-19. К тушению пожара от подразделений МЧС привлекалось 7 единиц техники, 19 человек личного состава. Причины возгорания устанавливают органы дознания МЧС России, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Рубрики: Происшествия, Ханты-Мансийск. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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