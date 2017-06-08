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Россия – без жестокости к детям! Интерактивные квесты в поддержку детей пройдут в Сургуте 11 июня

Опубликовано: 8 июня 2017, 10:33 | Служба новостей "ЮграPRO"

11 июня в 12-00 в городском парке культуры и отдыха города Сургута пройдут интерактивные квесты в поддержку семейных ценностей и ответственного родительства.

27 мая 2017 года в восьми городах России стартовала серия квестов под названием «Телеканал «Счастливая семья. Участниками этого необычного проекта станут тысячи российских семей.

Дети и родители из Феодосии, Тулы, Томска, Сургута, Благовещенска, Пятигорска, Уфы и Мурманска соберутся в городских парках, чтобы принять участие в интерактивной игре по мотивам известных телепередач «Как стать миллионером», «Голос», «Ревизорро» и многих других.

Квесты стали популярным способом проведения досуга для миллионов людей. Они позволяют в игровой форме проверить себя, задуматься о многих важных вещах, которые в повседневной жизни мы часто не замечаем.

В проекте интерактивных квестов «Телеканал «Счастливая семья» команды пройдут множество увлекательных испытаний, в которых потребуется проявить не только внимательность и смекалку. Папам и мамам предстоит продемонстрировать умение быть ответственными родителями, а также знания семейных традиций и ценностей. За каждый этап команды получат маркер в форме звезды с надписью, характеризующей одну из семейных ценностей: уважение, прощение, внимание, ответственность. Завершится соревнование динамичным флэшмобом. Также все участники получат бесплатные билеты в кино, а члены команды-победителя еще и ценные подарки.

Кроме того, все участники познакомятся с уникальным Интернет-ресурсом – порталом «Я – родитель» www.ya-roditel.ru,  на котором в любой сложной ситуации, связанной с детьми, папы и мамы могут получить совет или помощь специалистов. Там же, на портале, любой человек может выразить свое отношение к жестокому обращению с детьми, присоединившись к Движению «Россия — без жестокости к детям».

Масштабная акция в восьми городах не только подарит участникам радостные эмоции, но и напомнит взрослым: воспитание детей – большая и сложная работа, для которой нужно быть ответственным, мудрым и терпеливым. Очень важно донести до родителей, что, как бы ни было сложно, нельзя применять жестокость и насилие. Настоящее воспитание – это всегда диалог, построенный на любви и уважении к ребенку.

Рубрики: Общество, Сургут. Метки: , , , , , .


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Комментарии

  1. Привет форумчанам Югра ПРО от читателя Ямал ПРО:
    8 июня 2017 в 11:35

    Ювенальная юстиция уничтожит жизненный уклад россиян.

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