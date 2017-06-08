На трассе в ХМАО столкнулись автомобили, пострадали 3 человека
Опубликовано: 8 июня 2017, 9:38 | Служба новостей "ЮграPRO"
За прошедшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек получили травмы различной степени тяжести.
Накануне в 06:30 на 654 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» 27-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2111» перед началом движения не предоставил преимущество движущемуся в попутном направлении автомобилю «Хендай». В результате ДТП водитель «ВАЗа», а также водитель «Хендай» и его пассажир получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.
Рубрики: Происшествия. Метки: ДТП, новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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