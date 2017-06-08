Четверг, 8 июня 2017 18+

Комментарии:

На трассе в ХМАО столкнулись автомобили, пострадали 3 человека

Опубликовано: 8 июня 2017, 9:38 | Служба новостей "ЮграPRO"

За прошедшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек получили травмы различной степени тяжести.

Накануне в 06:30 на 654 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» 27-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2111» перед началом движения не предоставил преимущество движущемуся в попутном направлении автомобилю «Хендай». В результате ДТП водитель «ВАЗа», а также водитель «Хендай» и его пассажир получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.

Рубрики: Происшествия. Метки: , , , , .


Рейтинг новости:

550
Просмотры:
7
Поделились:
4 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

В Нижневартовске ХМАО обнаружили два трупа. Следственный комитет ведет проверку

Опубликовано 8 июня 2017, 16:20

Следственным отделом Нижневартовска проводится проверка по факту обнаружения в городе Нижневартовске трупов двух людей. Известно, что в ночь с 7 на 8 июня 2017 года в одном из жилых домов в пос. Дивный города Нижневартовска произошел ... Читать полностью >>

Владимир Сысоев избран первым заместителем председателя комитета Думы РФ

Опубликовано 8 июня 2017, 15:02

Вчера, 7 июня, депутат Государственной думы РФ от ХМАО и ЯНАО Владимир Сысоев избран первым заместителем председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Кандидатуру Сысоева утвердили единогласно — за него проголосовало 409 депутатов, присутствовавших ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO