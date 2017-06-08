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Из поселка уже эвакуируют людей. Спасатели прокомментировали паводок в Югре

Опубликовано: 8 июня 2017, 9:24 | Служба новостей "ЮграPRO"

Пресс-служба КУ «Центроспас-Югория» прокомментировала паводковую ситуацию в ХМАО. Гидрологическая обстановка в Югре складывается следующим образом:

  • На реке Ляпин – г/п Саранпауль ледоход 10 %, на остальных реках чисто.
  • На реках Вандрас, Большой Юган, Аган, Амня и Казым пик половодья пройден, отмечается понижение уровней воды.
  • На остальных реках округа в течение недели отмечалось повышение уровней воды различной интенсивности.

Отметим, резкие подъемы уровней отмечались в верховьях Северной Сосьвы г/п Няксимволь (до +39 см, причина: обильные осадки 04.06 – 24 мм, 06.06 – 05 мм).

Кроме того, на р. Ляпин наблюдался значительный рост уровней воды (до +135 см), связанный с установлением высоких температур воздуха, обильными осадками (04.06 – 16 мм) и резким таянием снега в предгорье Приполярного Урала, прохождением ледохода и освобождением реки ото льда, в результате чего в с. Саранпауль и н.п. Хурумпауль Березовского района оказались подтопленными 27 приусадебных участков, 6 домов (проживает 63 человека, из них 12 детей и 1 человек с ограниченными возможностями).

Стоит сказать, спасательный отряд Березовского района выезжал в д. Хошлог для проверки обстановки по паводку. Жителей в деревне не обнаружили. А из деревни Хурумпауль, спасатели эвакуировали одного человека, двое от эвакуации отказались.

Отмечается выход воды на пойму на реках Обь (Нижневартовск, Нефтеюганск) Иртыш (Сибирский, Ханты-Мансийск); Конда (Чантырья, Урай, Болчары, Алтай); Северная Сосьва (Игрим, Березово); Ляпин (Саранпауль); Казым (Белоярский); Большой Юган (Угут); Вах (Ларьяк, Ваховск); Аган (Радужный).

Рубрики: Березовский район, Общество. Метки: , , , , , .


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