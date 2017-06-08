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Длинные выходные югорчан пролетят на скорости 4G

Опубликовано: 8 июня 2017, 11:20 | Служба новостей "ЮграPRO"

В ближайшие выходные жители Нижневартовска и Ханты-Мансийска проверят силу своей мысли и станут настоящими мастерами селфи. Высокотехнологичные аттракционы встретят югорчан на фестивале «Самотлорские ночи» и Дне города окружной столицы.  Развлекательную зону на время праздников здесь откроет «МегаФон».

10 июня инновационная площадка «По-настоящему быстро» станет частью фестиваля «Самотлорские ночи» в Нижневартовске, а 12 июня будет встречать горожан на праздновании 435-летия Ханты-Мансийска.

Для всех гостей «МегаФон» приготовил аттракционы виртуальной реальности. Самыми необычными развлечениями станут инновационная игра Duel Mindflex, в которой участники соревнуются в силе и скорости виртуальной мысли, и командное состязание с роботизированными шарами Ollie.

«Школа блогеров» расскажет гостям о том, как стать интернет-знаменитостью и преодолеть все трудности на пути к славе. Мега-гуру раскроют секреты удачных селфи и покажут, как распечатать лучшие кадры в «Селфи-руме». Весь день будет открыто катание на скоростных сегвеях, пройдут викторины и конкурсы с призами.

Делиться фото с хештегшами #ВключайсяНижневартовск и #ВключайсяХантыМансийск прямо с места событий поможет высокоскоростной 4G-интернет «МегаФона» – связисты заранее подготовили сеть к повышенным нагрузкам.

«День города – один из любимых праздников северян. Мы всегда рады разделить этот позитивный момент с нижевартовцами и ханты-мансийцами. В этом году Уральский филиал «МегаФона» отмечает 15-летие. В честь юбилея мы подготовили совершенно уникальную инновационную площадку с hitech-аттракционами. Приходите в зону «МегаФона» – и вы окажетесь в центре высоких скоростей и драйва», – отметил руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» в ХМАО-Югре Дмитрий Щелгачев.

Так же на площадке откроется мобильный офис «МегаФона», где консультанты расскажут о преимуществах тарифов новой линейки «Включайся!» и помогут подобрать подходящий тариф.

В Нижневартовске развлекательный комплекс «МегаФона» разместится вдоль набережной р.Обь напротив монумента «Флаг города», в Ханты-Мансийске – на набережной р. Иртыш, в районе Восточной объездной улицы. Время работы – с 12.00 до 18.00 часов, участие в аттракционах бесплатное.

Подробнее о площадке на сайте проекта.

Рубрики: Нижневартовск, Общество, Ханты-Мансийск. Метки: , , , , , , .


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