Банк «Открытие» проводит в Ханты-Мансийске ипотечный «День открытых дверей»

«Открытие» проводит «День открытых дверей» для клиентов, желающих приобрести квартиру в кредит. В акции также примет участие Федеральная риэлторская компания «Этажи» – партнер банка «Открытие» на рынке недвижимости.

«День открытых дверей» пройдет в Центре ипотечного кредитования Западно-Сибирского филиала банка «Открытие» по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 3. 9 и 10 июня 2017 года жители и гости Ханты-Мансийска смогут получить квалифицированные консультации сотрудников банка по ипотечным программам, а также задать интересующие вопросы специалистам в сфере недвижимости.

Банк «Открытие» обладает большим опытом работы на рынке недвижимости не только на территории ХМАО – Югры, но и благодаря обширной филиальной сети может предложить клиентам богатый выбор квартир практически во всех крупных городах России. Преимуществом ипотечных программ банка «Открытие» являются привлекательные ставки, скорость рассмотрения заявки (1-2 рабочих дня), лояльные требования к заемщику и к предмету залога, возможность учета дополнительных доходов. Банк «Открытие» сотрудничает с широким кругом аккредитованных застройщиков и ведущих агентств недвижимости России, что позволяет ускорить процесс поиска жилья и оформления его в ипотеку.