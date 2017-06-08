Четверг, 8 июня 2017 18+

Комментарии:

Банк «Открытие» проводит в Ханты-Мансийске ипотечный «День открытых дверей»

Опубликовано: 8 июня 2017, 12:41 | Служба новостей "ЮграPRO"

«Открытие» проводит «День открытых дверей» для клиентов, желающих приобрести квартиру в кредит. В акции также примет участие Федеральная риэлторская компания «Этажи» – партнер банка «Открытие» на рынке недвижимости.

«День открытых дверей» пройдет в Центре ипотечного кредитования Западно-Сибирского филиала банка «Открытие» по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 3. 9 и 10 июня 2017 года жители и гости Ханты-Мансийска смогут получить квалифицированные консультации сотрудников банка по ипотечным программам, а также задать интересующие вопросы специалистам в сфере недвижимости.

Банк «Открытие» обладает большим опытом работы на рынке недвижимости не только на территории ХМАО – Югры, но и благодаря обширной филиальной сети может предложить клиентам богатый выбор квартир практически во всех крупных городах России. Преимуществом ипотечных программ банка «Открытие» являются привлекательные ставки, скорость рассмотрения заявки (1-2 рабочих дня), лояльные требования к заемщику и к предмету залога, возможность учета дополнительных доходов. Банк «Открытие» сотрудничает с широким кругом аккредитованных застройщиков и ведущих агентств недвижимости России, что позволяет ускорить процесс поиска жилья и оформления его в ипотеку.

Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: , , , , .


Рейтинг новости:

47
Просмотры:
2
Поделились:
1 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

В Нижневартовске ХМАО обнаружили два трупа. Следственный комитет ведет проверку

Опубликовано 8 июня 2017, 16:20

Следственным отделом Нижневартовска проводится проверка по факту обнаружения в городе Нижневартовске трупов двух людей. Известно, что в ночь с 7 на 8 июня 2017 года в одном из жилых домов в пос. Дивный города Нижневартовска произошел ... Читать полностью >>

Владимир Сысоев избран первым заместителем председателя комитета Думы РФ

Опубликовано 8 июня 2017, 15:02

Вчера, 7 июня, депутат Государственной думы РФ от ХМАО и ЯНАО Владимир Сысоев избран первым заместителем председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Кандидатуру Сысоева утвердили единогласно — за него проголосовало 409 депутатов, присутствовавших ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO