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Югорчане променяли попкорн на шашлык в компании Ланнистеров

Опубликовано: 7 июня 2017, 15:02 | Служба новостей "ЮграPRO"

Жители Югры открыли сезон пикников в компании Серсеи Ланнистер и Дмитрия Нагиева. По данным телеком-аналитиков, с приходом тепла северяне стали чаще смотреть фильмы онлайн именно за городом. В погожие выходные дни интернет-трафик за городской чертой вырастает в 2,5 раза.

Согласно исследованию Deloitte, жители России в среднем на семь минут в день меньше смотрят телевизор, но на 18 минут больше времени проводят в интернете со смартфонов. За последний год интернет-аудитория увеличилась на 1,72 млн человек.

Связисты объясняют: за городом хорошей альтернативой телевизору становится приложение «МегаФон.ТВ». Установив его на смартфон, планшет или ноутбук, десятки телевизионных каналов и передач, топовые фильмы, такие как «Время первых» или «Фантастические твари и где они обитают», можно смотреть в любом месте. Среди югорчан самые популярные сериалы не только дома, но и на природе – «Игра престолов», вторая часть «Мажора» и «Отель Элеон». За последнюю неделю к тройке интернет-фаворитов примкнул «Твин Пикс». А среди отечественных фильмов в лидерах «Викинг», «Гуляй, Вася!» и «Притяжение».

«Отдых на природе и на даче – один из любимых видов досуга югорчан. С наступлением теплой погоды загородный трафик увеличился в 2,5 раза. В этом году мы зафиксировали рост передачи данных в онлайн-кинотеатре «МегаФон.ТВ». Хочу отметить, что в Югре 95% дачных поселков вокруг ключевых городов региона покрыты 3G/4G сетью. Это позволяет пользоваться преимуществами высокоскоростного мобильного интернета за городом так же, как дома», – отметил Дмитрий Щелгачев, руководитель по развитию бизнеса «МегаФона» в ХМАО и ЯНАО.

В «МегаФон.ТВ» абоненты тарифов «Всё включено S, M, L, XL, VIP» ежемесячно могут бесплатно смотреть до 50 ТВ-каналов и до 4 фильмов на выбор.  При регистрации в сервисе пользователи новых тарифов «Включайся! Смотри» получают бесплатный интернет-трафик для одного устройства, пакет ТВ-каналов и 4 фильма напрокат каждые 30 дней.

Рубрики: Общество. Метки: , , , , , .


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