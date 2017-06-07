Военный самолет с 116 пассажирами на борту пропал с экранов радаров в Мъяме
Опубликовано: 7 июня 2017, 16:18 | Служба новостей "ЮграPRO"
Военный самолет пропал с экранов радиолокационных станций (РЛС) в Мъяме. Об этом сообщат информационное агентство Франс Пресс со ссылкой на главу армии и источник в аэропорту.
Отмечается, что на борту самолета находится 116 человек.
Самолет вылетел в среду после полудня из города Мьей, расположенного в регионе Танинтайи на юге страны, в Янгон, сообщает агентство Синьхуа.
Рубрики: Происшествия.
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