Военный самолет с 116 пассажирами на борту пропал с экранов радаров в Мъяме

Военный самолет пропал с экранов радиолокационных станций (РЛС) в Мъяме. Об этом сообщат информационное агентство Франс Пресс со ссылкой на главу армии и источник в аэропорту.

Отмечается, что на борту самолета находится 116 человек.

Самолет вылетел в среду после полудня из города Мьей, расположенного в регионе Танинтайи на юге страны, в Янгон, сообщает агентство Синьхуа.