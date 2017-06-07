Среда, 7 июня 2017 18+

Комментарии:

Военный самолет с 116 пассажирами на борту пропал с экранов радаров в Мъяме

Опубликовано: 7 июня 2017, 16:18 | Служба новостей "ЮграPRO"

Военный самолет пропал с экранов радиолокационных станций (РЛС) в Мъяме. Об этом сообщат информационное агентство Франс Пресс со ссылкой на главу армии и источник в аэропорту.

Отмечается, что на борту самолета находится 116 человек.

Самолет вылетел в среду после полудня из города Мьей, расположенного в регионе Танинтайи на юге страны, в Янгон, сообщает  агентство Синьхуа.

Рубрики: Происшествия.


Рейтинг новости:

117
Просмотры:
3
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Еще из рубрики "Происшествия":

Сегодня ночью в Югре горел автомобиль «Toyota RAV4»

7 июня 2017, 9:51

Сегодня ночью в гараже Ханты-Мансийска горел автомобиль «Toyota RAV4». В 03:29 поступило сообщение о пожаре гаража и автомобиля «Toyota RAV4». Пожар локализован в 03:37. Пожар ликвидирован в 03:38. К тушению пожара от МЧС и «Центроспас-Югория» привлекались ... Читать полностью >>

Спор решился не в пользу должника. Житель Ханты-Мансийска из-за денег убил человека

7 июня 2017, 9:35

Ханты-Мансийский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в убийстве. Известно, что между подсудимым и потерпевшим возник спор из-за невозврата долга последним. Для того, чтобы вернуть свои деньги мужчина приехал на ... Читать полностью >>

За сутки уровень воды поднялся на 135 см, в опасности жилые дома и люди. В Березовский район Югры пришел паводок

6 июня 2017, 15:45

Срочное информационное сообщение передает «Центроспас-Югория». На 08:00 06.06.2017 г. уровень воды на гидропосту Саранпауль составил 1098 см, изменение за сутки +135 см, ледоход. Интенсивность роста уровней растет (03.06 — +34см, 04.06 — +62см, 05.06 — +96 ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO