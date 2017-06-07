В столице Югры проходят соревнования среди юных робототехников и квадропилотов

В рамках IX Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске проходят соревнования среди юных робототехников и квадропилотов, сообщает пресс-служба Регионального молодежного центра.

В соревнованиях по мобильной робототехнике «КвантоБоты» и в «Dronracing» участвуют команды из Югорска, Сургута, Нефтеюганска и Ханты-Мансийска.

Ханты-Мансийск и Нефтеюганск представляют воспитанники «Кванториума», которые соревнуются в трех направлениях — обслуживание трубопровода, монтаж буровой вышки и преодоление полосы препятствий.