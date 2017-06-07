В столице Югры проходят соревнования среди юных робототехников и квадропилотов
Опубликовано: 7 июня 2017, 18:15 | Служба новостей "ЮграPRO"
В рамках IX Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске проходят соревнования среди юных робототехников и квадропилотов, сообщает пресс-служба Регионального молодежного центра.
В соревнованиях по мобильной робототехнике «КвантоБоты» и в «Dronracing» участвуют команды из Югорска, Сургута, Нефтеюганска и Ханты-Мансийска.
Ханты-Мансийск и Нефтеюганск представляют воспитанники «Кванториума», которые соревнуются в трех направлениях — обслуживание трубопровода, монтаж буровой вышки и преодоление полосы препятствий.
Рубрики: Ханты-Мансийск. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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