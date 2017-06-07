В Нефтеюганске назначен новый вице-мэр вместо уволенной после ДТП с гибелью 10 детей чиновницы

Сегодня в Нефтеюганске ХМАО новым заместителем главы города назначен Андрей Пастухов, который будет отвечать за социальные вопросы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нефтеюганска.

Бывший вице мэр главы Нефтеюганска Светлана Михалева была уволена после автокатастрофы, произошедшей 4 декабря 2016 года в Ханты-Мансийском районе, где погибли десять несовершеннолетних спортсменов, учеников нефтеюганской спортивной школы «Сибиряк».

Андрей Пастухов родился 25 марта 1970 год в городе Катайске Курганской области. В 1994 году окончил Курганский государственный педагогический институт по специальности учитель истории и социально – политических дисциплин средней школы.

В 2003 году окончил Уральскую академию государственной службы г. Екатеринбург менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Трудовая деятельность Андрея Викторовича началась в 1987 году сверловщиком механосборочного цеха Катайского насосного завода.

В 1988 году работал учителем географии, учителем истории Катайской средней школы № 2, где проработал до 1997 года.

С 1997 по 2002 года работал учителем ОБЖ Игримской средней школы № 1.

С 2002 по 2006 года был заместителем председателя Комитета образования администрации Березовского района.

С 2006 по 2010 года был назначен исполняющим обязанности заместителя Главы района, заместитель Главы района по социальным вопросам.

С 2010 по 2012 года работал председателем Комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района, а с апреля 2012 года был назначен начальником управления по социально- демографической политике Комитета по здравоохранению Администрации Ханты-Мансийского района.

С 2013 года возглавил казённое учреждение ХМАО «Ханты-Мансийский центр занятости населения».