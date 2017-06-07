Спор решился не в пользу должника. Житель Ханты-Мансийска из-за денег убил человека

Ханты-Мансийский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в убийстве.

Известно, что между подсудимым и потерпевшим возник спор из-за невозврата долга последним.

Для того, чтобы вернуть свои деньги мужчина приехал на работу к знакомому, который был ему должен. В ходе разговора возник конфликт. После этого, вооружившись ружьем, мужчина не менее двух раз выстрелил в должника. От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

В итоге суд назначил виновному наказание в виде 10 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.