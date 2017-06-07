Спор решился не в пользу должника. Житель Ханты-Мансийска из-за денег убил человека
Опубликовано: 7 июня 2017, 9:35 | Служба новостей "ЮграPRO"
Ханты-Мансийский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в убийстве.
Известно, что между подсудимым и потерпевшим возник спор из-за невозврата долга последним.
Для того, чтобы вернуть свои деньги мужчина приехал на работу к знакомому, который был ему должен. В ходе разговора возник конфликт. После этого, вооружившись ружьем, мужчина не менее двух раз выстрелил в должника. От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался на месте происшествия.
В итоге суд назначил виновному наказание в виде 10 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.
Рубрики: Общество, Происшествия, Ханты-Мансийск. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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