Среда, 7 июня 2017 18+

Комментарии:

Сегодня в столице Югры обсудили введение нового алфавита хантыйского языка

Опубликовано: 7 июня 2017, 16:51 | Служба новостей "ЮграPRO"

Cегодня в Ханты-Мансийске прошло обсуждение по совершенствованию письменного хантыйского языка. Так, специалисты предложили для казымского диалекта использовать алфавит из 29 букв, построенном по фонематическому принципу. Об этом сообщает департамент образования и молодежной политики Югры.

Отмечается, что национальная газета «Ханты ясанг» провела опрос читателей газеты об отношении к принятию носителями казымского диалекта новой орфографии хантыйского языка:

75 процентов респондентов известно о возможном принятии новой орфографии казымского диалекта хантыйского языка (2014 год – 49 процентов);

40 процентов — считают, что не нужны перемены в орфографии хантыйского языка (2014 год – 84,1 процента);

26,2 процентов — считают, что отрицательно отразится нововведение в орфографии хантыйского языка на сохранении родного языка (2014 год – 69,8 процентов).

Опрос по отношению населения, проживающего в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера, к нововведениям показал, что 45,7 процентов респондентов считают, что не нужны перемены в орфографии хантыйского языка, еще 47,8 процентов — считают, что нововведения в орфографии хантыйского языка на сохранение родного языка отразятся положительно.

Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск.


Рейтинг новости:

91
Просмотры:
2
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Комментарии

  1. Аноним:
    7 июня 2017 в 18:53

    очсень интересно кто эти опросы проводил? Из института социолог таджик?

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Еще из рубрики "Ханты-Мансийск":

В столице Югры проходят соревнования среди юных робототехников и квадропилотов

7 июня 2017, 18:15

В рамках IX Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске проходят соревнования среди юных робототехников и квадропилотов, сообщает пресс-служба Регионального молодежного центра. В соревнованиях по мобильной робототехнике «КвантоБоты» и в «Dronracing» участвуют команды ... Читать полностью >>

Сегодня ночью в Югре горел автомобиль «Toyota RAV4»

7 июня 2017, 9:51

Сегодня ночью в гараже Ханты-Мансийска горел автомобиль «Toyota RAV4». В 03:29 поступило сообщение о пожаре гаража и автомобиля «Toyota RAV4». Пожар локализован в 03:37. Пожар ликвидирован в 03:38. К тушению пожара от МЧС и «Центроспас-Югория» привлекались ... Читать полностью >>

Спор решился не в пользу должника. Житель Ханты-Мансийска из-за денег убил человека

7 июня 2017, 9:35

Ханты-Мансийский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в убийстве. Известно, что между подсудимым и потерпевшим возник спор из-за невозврата долга последним. Для того, чтобы вернуть свои деньги мужчина приехал на ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO