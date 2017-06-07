Сегодня в столице Югры обсудили введение нового алфавита хантыйского языка

Cегодня в Ханты-Мансийске прошло обсуждение по совершенствованию письменного хантыйского языка. Так, специалисты предложили для казымского диалекта использовать алфавит из 29 букв, построенном по фонематическому принципу. Об этом сообщает департамент образования и молодежной политики Югры.

Отмечается, что национальная газета «Ханты ясанг» провела опрос читателей газеты об отношении к принятию носителями казымского диалекта новой орфографии хантыйского языка:

75 процентов респондентов известно о возможном принятии новой орфографии казымского диалекта хантыйского языка (2014 год – 49 процентов);

40 процентов — считают, что не нужны перемены в орфографии хантыйского языка (2014 год – 84,1 процента);

26,2 процентов — считают, что отрицательно отразится нововведение в орфографии хантыйского языка на сохранении родного языка (2014 год – 69,8 процентов).

Опрос по отношению населения, проживающего в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера, к нововведениям показал, что 45,7 процентов респондентов считают, что не нужны перемены в орфографии хантыйского языка, еще 47,8 процентов — считают, что нововведения в орфографии хантыйского языка на сохранение родного языка отразятся положительно.