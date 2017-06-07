Сегодня ночью в Югре горел автомобиль «Toyota RAV4»
Опубликовано: 7 июня 2017, 9:51 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня ночью в гараже Ханты-Мансийска горел автомобиль «Toyota RAV4».
В 03:29 поступило сообщение о пожаре гаража и автомобиля «Toyota RAV4». Пожар локализован в 03:37. Пожар ликвидирован в 03:38. К тушению пожара от МЧС и «Центроспас-Югория» привлекались 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Югре.
«Всего с начала 2017 года в Ханты-Мансийском автономном округе горело 170 автомобилей», — рассказал корреспонденту «ЮграPRO» руководитель пресс-службы главного управления МЧС РФ по Югре Вадим Симоненко.
Рубрики: Происшествия, Ханты-Мансийск. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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