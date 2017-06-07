Сегодня ночью в Югре горел автомобиль «Toyota RAV4»

Похожие:

Югорчане променяли попкорн на шашлык в компании Ланнистеров Жители Югры открыли сезон пикников в компании Серсеи Ланнистер и Дмитрия Нагиева. По данным телеком-аналитиков, с приходом тепла северяне стали чаще смотреть фильмы онлайн именно за городом. В погожие выходные дни интернет-трафик за городской чертой вырастает ... Читать полностью >>

Мегионцы отметили закрытие спортивного сезона в новом «Ледовом Дворце» В конце мая состоялась торжественная церемония закрытия сезона в «Ледовом Дворце». Строительство долгожданного спортивного объекта было завершено год назад компанией «АВТОБАН», находящейся под руководством депутата Думы Югры Алексея Андреева. За прошедший год спортивная жизнь Мегиона заметно ... Читать полностью >>