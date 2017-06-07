Мегионцы отметили закрытие спортивного сезона в новом «Ледовом Дворце»

В конце мая состоялась торжественная церемония закрытия сезона в «Ледовом Дворце». Строительство долгожданного спортивного объекта было завершено год назад компанией «АВТОБАН», находящейся под руководством депутата Думы Югры Алексея Андреева. За прошедший год спортивная жизнь Мегиона заметно изменилась – соревнования регионального и всероссийского уровней, сотни медалей в копилке мегионцев, появление новых звезд ледовой арены. «Ледовый Дворец» стал не только площадкой для тренировок будущих чемпионов, но и одним из самых посещаемых муниципальных учреждений города.

Еще не так давно – в 2013 году – для появления «Ледового Дворца» на карте Мегиона необходимо было выполнить первоочередную нелегкую задачу: добиться финансирования объекта, включить его строительство в окружную программу. Депутату Думы Югры Алексею Андрееву удалось убедить Правительство округа, что развитие городов – в приоритете даже в острый экономический кризис. В ходе строительства пришлось столкнуться со многими проблемами, но уже тогда каждый житель города знал: «Ледовому быть!».

И, спустя 719 дней, на месте пустыря появился «Ледовый Дворец» площадью 5500 квадратных метров. На территории спортивного объекта расположены: мини-гостиница, способная принять полноценную хоккейную команду, тренажерные залы, раздевалки, судейские, сауна. Сам зал рассчитан на 500 зрительных мест. Современное ледовое поле, спроектированное и сделанное по всем стандартам, позволяет мегионцам принимать у себя соревнования всероссийского уровня.

Первенство России по хоккею с шайбой, первенство России, Урала и Западной Сибири, первенства ХМАО-Югры, открытый региональный турнир и открытое региональное первенство Югры по фигурному катанию – вот далеко не полный список соревнований, которые успел принять на своей площадке Мегион. За прошлый год общая динамика спортивных достижений опережает результаты предыдущих годов. В копилке мегионцев 791 медаль, 285 из них – «золото». Немало усилий для этого приложили представители зимних видов спорта.

О мегионской хоккейной команде «Юность» знают уже далеко за пределами округа. Ребята 2003-2008 годов рождения громят именитых соперников на общероссийских соревнованиях. Ко многим из них уже присматриваются окружные и федеральные клубы. «Мы родную команду не бросим!», — говорит мама игрока «Юности 2005» Семена Тарадеева. На сегодняшний день, он на втором месте в рейтинге бомбардиров по округу, а совсем скоро его команда поедет на чемпионат России. «Раньше он занимался на старом ледовом дворце, сейчас перешли на новый. Результаты сразу улучшились, тренировки стали более усиленные и у ребенка сразу появились лучшие результаты. Сейчас он по округу занимает одно из лучших мест. Очень хорошо играет на играх, как профессионал», — также отмечает мама юного спортсмена Клара Тарадеева.

«Пять лет назад практически все спортивные сооружения города ютились в приспособленных помещениях. Результаты работы за пять лет – открыт «Олимп», начал работу Ледовый дворец… Сейчас мы работаем над тем, чтобы возобновить строительство спортивного комплекса с плоскостными сооружениями, там будут футбольное поле, беговые дорожки, универсальный игровой зал. Я убеждён, что даже в условиях жёсткого дефицита бюджета развитие инфраструктуры югорских городов, строительство спортивных объектов должно оставаться приоритетным направлением, поскольку это напрямую связано с качеством жизни и здоровьем югорчан», — уверен депутат Думы Югры, член ВПП «Единая Россия» Алексей Андреев.