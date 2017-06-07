«Газпромнефть-Хантос» начал применение нового эффективного раствора при бурении

«Газпромнефть-Хантос» успешно завершил испытания нового отечественного бурового раствора*. Смесь на основе формиата калия позволяет обеспечить необходимое укрепление стенки ствола скважины, склонной к обрушению, без применения высоких концентраций утяжеляющих реагентов, а также повышает ингибирующие характеристики каждого интервала скважины.

Испытания проводились на кустовой площадке №933 Южно-Приобского месторождения. В процессе бурения не было необходимости в добавлении раствора или его замене, его использование было продолжено и при бурении горизонтального участка скважины. Во время проведения работ зафиксированы минимальные коэффициенты трения по отношению ко всем применяемым ранее на месторождении системам буровых растворов. Более того, в ходе дополнительных лабораторных испытаний зафиксирована способность раствора сохранять свойства при высоких температурах.

Кроме того, за счет использования нового буровой раствора зафиксировано сокращение объема отходов бурения на 25%.

«Применение нового бурового раствора позволяет более эффективно бурить высокотехнологичные скважины. Полученные максимально высокие технико-экономические показатели позволяют в перспективе применять данную технологию при бурении горизонтальных и наклонно-направленных скважин в условиях повышенных забойных температур и давлений, в том числе, бурении на баженовскую свиту», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Хантоса» Сергей Доктор.