Африканцы мечтают получить диплом Югорского государственного университета

Полномочный Министр Посольства Южно-Африканской Республики в Российской Федерации и Республике Беларусь Хенри Вильям Шорт побывал с официальным визитом в Югорском государственном университете. На встрече с сотрудниками и студентами вуза он отметил, что в этом году отмечается 25-летие дипломатических отношений Южно-Африканской Республики и Российской Федерации. Кроме тесных экономических и торговых отношений страны связывает образовательная среда.

«У нас всего 33 университета. Спрос на получение высшего образования у населения очень высок, а получить его негде, да и очень дорого. В 2016 году ваша страна предоставляла нашим гражданам 35 стипендиальных мест в вузах России, 23 студента воспользовались этой программой, а с января 2017 года уже 450 ЮАРцев обучаются в России.У молодежи ЮАР большая потребность в получении высшего образования в России», – сказал дипломат.

Полномочный Министр Посольства Южно-Африканской Республики отметил, что в России очень высокий уровень качества высшего образования. В основном же, молодые ЮАРцы интересуются медицинскими институтами, в республике также высоко ценятся специалисты с российским дипломом об образовании по направлениям обучения: строительные, космические и ядерные технологии.

Ректор ЮГУ Татьяна Карминская рассказала гостю об университете и направлениях обучения в вузе: «Университет образно представляет лицо территории, в которой он расположен. Наш университет – это организация, которая формирует кадровый потенциал Югры. Он также является площадкой для международного взаимодействия. Мы принимаем у себя магистрантов и аспирантов по программам академического обмена, а наши студенты проходят обучение в Европе. Вуз имеет научные центры, где ученые из всех уголков мира могут проводить свои исследования, используя наше высокотехнологичное оборудование. Кроме того, научный полевой стационар «Мухрино» ежегодно принимает иностранных ученых, которые занимаются изучением динамики окружающей среды и глобальных изменений климата, – сказала ректор Югорского госуниверситета».

Посол заинтересовался, полученной информацией, и счел очень важным подготовку высококлассных специалистов в системе экологии и рационального природопользования. Ведь ЮАР в настоящее время переживает самую большую засуху за последние 40 лет. По его словам, несмотря на алмазные копи и золотые россыпи, проблема со снабжением пресной водой в стране стоит остро. ЮАРцы меняют русла рек, направляя их в засушливые регионы, но воды все равно не хватает. Поэтому считает необходимым научный подход к системе рационального природопользования, в частности водопользования и водораспределения.

Хенри Вильям Шорт высказал мнение, что студентам из ЮАР было бы комфортнее получать высшее образование в таком небольшом городе с развитой инфраструктурой как Ханты-Мансийск, нежели в мегаполисе, где иностранцы могут просто растеряться. Он выразил надежду на то, что если студенты из ЮАР приедут учиться в ЮГУ, то студенты-югорчане не бросят их, а будут оказывать всяческую помощь в адаптации к новым условиям жизни, сообщает пресс-центр Правительства Югры.