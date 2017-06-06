За убийство своего 2-месячного сына суд ХМАО назначил Новьюхову наказание — 15 лет лишения свободы

Суд ХМАО рассмотрел уголовное дело в отношении Новьюхова С.Н., который осужден за убийство своего малолетнего ребенка.

Напомним, в 2016 году в Нягани мужчина, не справившись с пеленанием своего двухмесячного сына, разозлился на него, и нанес два удара кулаком по голове. В результате, малышу была причинена закрытая черепно-мозговая травма, от которой ребенок скончался на месте.

После этого, неадекватный отец пытался оказать первую помощь и привести сына в чувство, сжимая руками грудь ребенка, в результате чего по неосторожности причинил ему закрытую травму грудной клетки.

Действия Новьюхова судом квалифицирована по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ, как убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, малолетнему.

При назначении наказания суд учел обстоятельство, отягчающее наказание, в виде рецидива преступления, и обстоятельство, смягчающее наказание — активное способствование расследованию преступления.

В итоге югорчанин признан виновным, ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на два года.

«Отбывать наказание в виде лишения свободы Новьюхов С.Н. будет в исправительной колонии особого режима. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в течении 10 суток в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации», — сообщил пресс – секретарь суда ХМАО Александр Голубев.