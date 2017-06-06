За сутки уровень воды поднялся на 135 см, в опасности жилые дома и люди. В Березовский район Югры пришел паводок

Срочное информационное сообщение передает «Центроспас-Югория».

На 08:00 06.06.2017 г. уровень воды на гидропосту Саранпауль составил 1098 см, изменение за сутки +135 см, ледоход. Интенсивность роста уровней растет (03.06 — +34см, 04.06 — +62см, 05.06 — +96 см). Отмечается подтопление территорий н.п. Саранпауль, Хурумпауль.

Стоит сказать, в течение 6 – 24 часов уровни превысят критическое значение для н.п. Саранпауль, Хурумпауль (1117 см).

В зоне затопления на территории н.п. Саранпауль окажутся земельные участки, хоз. постройки, дороги и 24 жилых дома. На территории н.п. Хурумпауль земельные участки, хоз. постройки и 3 жилых дома.

В течение суток ожидается окончание ледохода и интенсивное снижение уровней воды, освобождение подтопленных территорий начнется через 2-3 суток.

Правила, которые необходимо соблюдать, получив информацию о наводнении или угрозе наводнения:

— отключите газ и электричество;

— если наводнение развивается медленно (медленно поднимается уровень воды), примите меры к спасению имущества и материальных ценностей: перенесите на верхние этажи или чердак наиболее ценные вещи, выведите животных. Закройте окна и двери, при необходимости — забейте досками или фанерой;

— предупредите соседей, помогите детям, старикам и инвалидам покинуть опасное место. Займите верхние этажи, чердаки, крыши зданий. Слушайте сообщения штаба гражданской обороны и действуйте в строгом соответствии с указаниями;

— будьте готовы к эвакуации! Подготовьте документы, деньги, ценности, тёплую одежду, продукты питания и воду на несколько дней, предметы личной гигиены, медицинскую аптечку;

— избегайте передвижения в машине по залитой дороге, вас может снести течением. Если же вы оказались в зоне затопления, а машина сломалась, покиньте ее и вызовите помощь по телефону «112».