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В Югре будут судить студентку, которая попыталась оправдать террористическую организацию «Исламское государство»

Опубликовано: 6 июня 2017, 9:36 | Служба новостей "ЮграPRO"

Прокуратура ХМАО направила в суд уголовное дело в отношении югорчанки, обвиняемой в публичном оправдании терроризма. Кроме этого, женщине вменяют еще одну статью – «действия, направленные на возбуждение ненависти, вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам расы, национальности, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

Все дело в том, что некоторое время назад студентка одного из колледжей Нижневартовска в своих публичных высказываниях оправдывала деятельность террористической организации «Исламское государство». Также, девушка разместила на своей личной странице в социальной сети «Вконтакте» аудиозаписи с высказываниями, поддерживающими деятельность указанной организации и обосновывающими необходимость вражды, применения насилия в отношении представителей немусульманской религии.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

Рубрики: Общество, Страна и Мир. Метки: , , , .


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