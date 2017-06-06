В России малоимущим на продуктовые карточки будут перечислять по 10 000 рублей в год

Малоимущие россияне получат по 10 тысяч рублей в год в рамках программы продовольственной помощи, передает РИА Новости со ссылкой на заявление министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. При этом Денис Мантуров согласно декларации, опубликованной на сайте правительства РФ за 2016 год получил доход 129, 3 млн рублей!

«Предварительные расчеты, которые мы проводили с коллегами, — примерно это около, по году я бы сказал, около 10 тысяч рублей. Примерно 10 тысяч рублей за год на человека», — заявил Мантуров.

Напомним, что о выпуске продовольственных карточек Минпромторг впервые объявил в 2015 году. Запуск программы с тех пор неоднократно откладывался из-за недостатка денег. Стоимость программы изначально оценивалась в 240 миллиардов рублей.

Для справки. В США в течение последних 50 лет малоимущие американцы получают талоны (называются Food Stamp) примерно на 130 долларов в месяц.