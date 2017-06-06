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Малыша спасти не удалось, остановилось сердце. Следственный комитет проверяет сотрудников роддома в Югре

Опубликовано: 6 июня 2017, 12:36 | Служба новостей "ЮграPRO"

Следственный отдел Когалыма возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Стало известно, что мед. персонал БУ «Когалымская городская больница» ненадлежащим образом оказал помощь при родоразрешении беременной женщине, в результате чего у новорожденного ребенка произошла остановка сердца, он скончался в лечебном заведении.

В настоящее время силовое ведомство устанавливает все обстоятельства совершённого преступления.

Рубрики: Когалым, Общество. Метки: , , , .


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Комментарии

  1. Сергей:
    6 июня 2017 в 14:22

    Лет на десять неучей – врачей в тюрьму и отобрать дипломы навсегда!!!

    Ответить

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